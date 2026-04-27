A meia Rafa Mineira alcançou a marca de 300 jogos como profissional no empate por 2 a 2 entre o Red Bull Bragantino e o Cruzeiro, pelo Brasileirão Feminino, neste domingo (26). O número marca a trajetória da atleta, que acumula passagens por clubes como Ferroviária, São Paulo e Internacional.

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Aos 30 anos, Rafa Mineira vive a primeira temporada pelo Bragantino e soma oito jogos, quatro gols e uma assistência, sendo um dos principais destaques da equipe de Bragança até aqui. A jogadora ocupa posição de destaque na equipe e aparece entre as principais artilheiras do elenco no início do campeonato.

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Rafa Mineira se destaca pela bola parada

Revelada pela Ferroviária, a meia construiu parte da carreira no clube de Araraquara, onde iniciou o desenvolvimento técnico e passou a treinar cobranças de bola parada.

— Comecei a bater faltas quando ainda estava na Ferroviária. O professor percebeu e me incentivou, e fui treinando até se tornar algo natural — afirmou.

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Rafa também comentou o início de trajetória no futebol profissional e a evolução ao longo dos anos.

— Minha estreia no profissional foi aos 15 anos. Estava tranquila, porque minhas companheiras assumiram a responsabilidade e me deram confiança para jogar — disse. A jogadora avaliou ainda o momento atual da carreira e o papel dentro do clube.

— Esse começo de temporada foi melhor em relação ao ano passado, e este momento é de crescimento e responsabilidade. Busco evoluir como atleta e como pessoa — completou.