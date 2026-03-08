O técnico Humberto Simão completa neste domingo (8) cinco anos de Red Bull Bragantino, somando a experiência na base e no profissional. No período, o treinador de 36 anos soma 73 partidas, com 31 vitórias, 21 empates e 21 derrotas.

Simão chegou ao projeto em 2021, inicialmente trabalhando nas categorias de base e como auxiliar da equipe principal. Aos poucos, foi ganhando espaço na comissão técnica até assumir definitivamente o comando do time profissional.

Desde então, participou de diferentes fases do projeto do Bragantino no futebol feminino, incluindo o período de estruturação da equipe após a criação do departamento. Com ele, o time foi conquistou seu primeiro título estadual, a Copa Paulista de 2025, diante do Santos.

No recorte geral à frente do time principal, o desempenho é equilibrado: 31 vitórias, 21 empates e 21 derrotas em 73 jogos. A campanha coloca o treinador com pouco mais de 50% de aproveitamento de pontos considerando o total disputado.

Na temporada de 2026, o Bragantino iniciou o Campeonato Brasileiro Feminino A1 com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. A equipe venceu a Ferroviária por 2 a 0 na estreia e foi superada pelo Flamengo por 4 a 2 na sequência.

O elenco atual conta com nomes experientes e jovens em desenvolvimento, como a meia Rafa Mineira, a atacante Miriã Santos e a meia Camila Ambrózio. Nos próximos compromissos pelo Brasileirão, o Bragantino enfrenta Internacional, Juventude, Bahia e Corinthians, sequência que pode indicar o rumo da equipe na competição.

