Há cinco temporadas de Red Bull Bragantino, o treinador Humberto Simão tem um dos trabalhos mais longevos do Brasileirão Feminino, tendo ocupado os cargos de treinador na base e também auxiliar técnico. À frente do time desde 2024, ele falou sobre os objetivos das Bragantinas na competição e sua avaliação da competição em entrevista concedida ao Lance!.

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A equipe está na 12ª colocação, com duas vitórias, um empate e três derrotas, e vem de derrota por 5 a 1 para o Corinthians na última sexta-feira (3).

— A gente veio (para o duelo contra o Corinthians) com uma proposta de igualar, fazer uma marcação um pouquinho mais individualizada, mas não entramos com um nível de agressividade bom — refletiu Humberto.

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Corinthians x Red Bull Bragantino duelaram pelo Brasileirão Feminino. (Foto de Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)

Na temporada passada, o RB Bragantino chegou ao mata-mata do Brasileiro após se classificar na oitava colocação na primeira fase. Nas quartas, caiu para o Cruzeiro, com 2 a 0 no placar agregado.

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— O que faz eu permanecer é o clube confiar no meu trabalho. O que me faz querer permanecer é o quanto eu acredito na instituição, o quanto eu me doo. Momentos difíceis a gente passa no futebol profissional, não sei até que ponto troca de treinadores e treinadoras é o que vai resolver os problemas a longo prazo. A curto prazo a gente sabe que tem um efeito momentâneo, mas depois tende a voltar o que era. É o clube que tem que dizer o porquê da minha manutenção a longo prazo, mas eu sempre vou trabalhar com muita energia, com muita vontade, e me doo muito para entregar o melhor possível.

— A gente está em um campeonato de extrema dificuldade, com as equipes se estruturando muito, elencos muito fortes. Vai ter dia que as coisas não vão acontecer, mas precisamos acreditar no nosso trabalho, na instituição, em tudo que o Red Bull Bragantino nos oferece, para resolvermos esse problemas e darmos a volta por cima.

— Esse campeonato está o mais equilibrado de todos até agora, na minha opinião. As equipes que subiram, subiram mais estruturadas, são mais equipes na competição. Então cada ponto é muito valioso, então duas derrotas seguidas fica caro a conta. Mas é isso, a gente tem total condição de estar entre os oito, não estamos longe dos oito, temos uma sequência forte pela frente, onde temos total condição de pontuar e bem. Teremos jogos importantes, é focar nos nossos duelos, jogo a jogo, porque conquistando a vitória já voltamos para o G-8, que é o lugar que queremos e precisamos estar.