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Palmeiras e Corinthians escalados para Derby pelo Brasileirão Feminino

Bola rola às 21h30 na Arena Barueri

Giselly Correa Barata
Barueri (SP)
Dia 13/03/2026
21:13
Palmeiras e Corinthians duelam na Arena Barueri pelo Brasileirão Feminino. (Palmeiras/Divulgação)
imagem cameraPalmeiras e Corinthians duelam na Arena Barueri pelo Brasileirão Feminino. (Palmeiras/Divulgação)
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Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico será disputado na Arena Barueri, em Barueri (SP), com transmissão do Sportv e da GE TV.

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Time titular do Corinthians

A primeira escalação de Emily Lima no comando do Corinthians teve novidades importantes. A treinadora promoveu Jhonson e Letícia Monteiro como titulares.

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O time conta com Lelê no gol, Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete na defesa; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro no meio-campo; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson são o trio de ataque.

Nomes como Belén Aquino, Day Rodríguez e Robledo, que vinham sendo titulares, começam a partida no banco.

Corinthians reunido antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Corinthians reunido antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Time titular do Palmeiras

O Palmeiras, por outro lado, vem com o mesmo time do jogo anterior, quando venceu o Grêmio fora de casa. Rosana Augusto escala a equipe com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão.

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Palmeiras e Corinthians decidem a final da Supercopa feminina
Barueri (SP), 07/02/2026 - SUPERCOPA DO BRASIL / PALMEIRAS X CORINTHIANS - Partida valida pela final da SUPERCOPA DO BRASIL DE FUTEBOL FEMININO, realizada na Arena Crefisa Barueri, na tarde deste sabado, 07. (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)


PALMEIRAS X CORINTHIANS FEMININO

  • Campeonato Brasileiro Feminino - 3ª rodada
  • Data: sexta-feira, 13 de março
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado) e GE TV (Youtube)

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