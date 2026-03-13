Palmeiras e Corinthians escalados para Derby pelo Brasileirão Feminino
Bola rola às 21h30 na Arena Barueri
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico será disputado na Arena Barueri, em Barueri (SP), com transmissão do Sportv e da GE TV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians tem bom retrospecto contra o Palmeiras no Brasileirão Feminino; veja números
Futebol Feminino13/03/2026
- Futebol Feminino
Rosana Augusto valoriza duelo com Emily Lima em Derby pelo Brasileirão Feminino
Futebol Feminino13/03/2026
- Futebol Feminino
Emily Lima reencontra Rosana Augusto em Palmeiras e Corinthians
Futebol Feminino12/03/2026
+ Aposte no Derby Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Time titular do Corinthians
A primeira escalação de Emily Lima no comando do Corinthians teve novidades importantes. A treinadora promoveu Jhonson e Letícia Monteiro como titulares.
O time conta com Lelê no gol, Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete na defesa; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro no meio-campo; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson são o trio de ataque.
Nomes como Belén Aquino, Day Rodríguez e Robledo, que vinham sendo titulares, começam a partida no banco.
Time titular do Palmeiras
O Palmeiras, por outro lado, vem com o mesmo time do jogo anterior, quando venceu o Grêmio fora de casa. Rosana Augusto escala a equipe com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
PALMEIRAS X CORINTHIANS FEMININO
- Campeonato Brasileiro Feminino - 3ª rodada
- Data: sexta-feira, 13 de março
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Onde assistir: Sportv (canal fechado) e GE TV (Youtube)
- Matéria
- Mais Notícias