A marca de 50 jogos alcançada por Keké reforça um momento de afirmação individual no Fluminense, que volta a campo neste domingo (26) diante do Mixto-MT, fora de casa, pela sequência do Campeonato Brasileiro Feminino.

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Atualmente na nona colocação, as Guerreiras buscam retomar o caminho das vitórias e se aproximar do grupo de cima da tabela, apostando na consistência construída ao longo da temporada.

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Peça importante da equipe, a ala destacou a evolução da equipe desde o início do ano e projetou a sequência da competição.

— Desde o início do ano, nosso objetivo é fazer uma temporada consistente e até agora temos conseguido. Nosso grupo tem mostrado muita competitividade, organização e união. A conquista da Copa Rio foi muito importante para dar confiança e mostrar a nossa força. No Brasileirão, acredito que estamos no caminho certo, respeitando todos os adversários e tentando colocar nosso trabalho em campo. A expectativa é seguir evoluindo jogo a jogo, buscar a melhor colocação possível e brigar lá em cima até o final — afirmou Keké.

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Com passagem iniciada em 2024, a camisa 20 atingiu a marca de 50 partidas pelo clube na última rodada, consolidando-se como uma das atletas mais experientes do elenco comandado por Saulo Silva. Mesmo com a derrota recente para o Palmeiras, a jogadora valorizou o feito e ressaltou o compromisso com o crescimento da equipe.

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— É uma marca muito significativa, um sentimento muito especial, de orgulho mesmo, e de responsabilidade. Fico feliz em ter a oportunidade de fazer parte desse grupo, a gente trabalha demais para colocar o clube em um lugar de destaque e ganhar títulos é a consequência de um processo bem feito. Eu quero continuar ajudando o time seja como for, e principalmente contribuir para que o Fluminense siga brigando por conquistas e crescendo ainda mais no cenário nacional — completou.