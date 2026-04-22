O jogo entre Botafogo e Vitória, válido pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, foi adiado nesta quarta-feira após um surto de gastrointestinal na delegação alvinegra. A partida seria disputada no Barradão, em Salvador (BA), mas acabou remarcada para o dia 31 de maio, às 15h, no mesmo local.

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De acordo com comunicado oficial do clube carioca, 16 integrantes da delegação, entre atletas e membros da comissão técnica, apresentaram sintomas compatíveis com um quadro gastrointestinal agudo durante a estadia no hotel na capital baiana. Diante da situação, a decisão pelo adiamento foi tomada em conjunto, priorizando a saúde das envolvidas.

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Adiamento foi em comum acordo entre os clubes

O clube agradeceu a compreensão da equipe mandante e da CBF. O Vitória também confirmou o adiamento e reforçou que a mudança ocorreu em função do problema de saúde que atingiu o elenco visitante.

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A rodada já teve a maior parte dos jogos realizados. A Ferroviária venceu o América-MG por 4 a 1, enquanto o São Paulo superou o Grêmio por 3 a 1. O Corinthians bateu o Juventude fora de casa por 1 a 0, e o Bahia derrotou o Flamengo por 3 a 1.

Nos demais confrontos, o Bragantino venceu o Mixto-MT por 3 a 1, o Palmeiras superou o Fluminense por 2 a 1, e o Internacional bateu o Cruzeiro por 2 a 1. Santos e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1. Com isso, Vitória e Botafogo passam a ser o único duelo pendente da rodada, agora reagendado para o fim de maio.

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