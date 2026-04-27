Palmeiras e Santos entram em campo nesta segunda-feira (27), às 20h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. O clássico terá transmissão ao vivo do SporTV e da GE TV.

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O Palmeiras é o vice-líder com 16 pontos em sete jogos (cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 18 gols marcados e oito sofridos), mesma pontuação do Corinthians, enquanto o Santos soma 10 pontos, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota, e tenta vencer fora para se aproximar do G-4.

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Palmeiras busca liderança

O Palmeiras entra em campo com Kate Tapia, Ana Guzmán, Poliana, Fê Palermo e Raíssa Bahia; Brena, Duda Santos, Andressinha e Lorena Benítez; Tainá Maranhão e Bia Zaneratto. A treinadora é Rosana Augusta.

Tainá Maranhão comemora gol pelo Palmeiras contra o Flamengo. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Santos terá Evelin como titular

As Sereias serão comandas pelo interino Bruno Barbosa na partida desta noite. A equipe foi escala com Taty Amaro; Evellyn Marques, Ana Alice, Isa Cardoso e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Suzane Pires e Yoreli Rincón; Larroquette, Evelin Bonifácio e Carol Baiana.

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A meio campista Rafa Andrade teve lesão muscular no reto femoral (coxa direita). A atleta está em tratamento com a fisioterapia do Santos.