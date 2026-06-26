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Jogadora de 12 anos desaparece após terremoto na Venezuela

Mainell Rondón permanece desaparecida; dirigente faz apelo por solidariedade às jogadoras venezuelanas no Brasil

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
26/06/2026 09:07
Atualizado há 1 minutos
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Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)
Mainell Rondón, de 12 anos, está desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)

O forte terremoto que atingiu a região de La Guaira, na Venezuela, com tremores de magnitudes 7,5 e 7,2, também abalou atletas de futebol feminino do país. Em meio aos relatos de destruição, falta de comunicação e dificuldades de acesso às áreas afetadas, clubes e atletas iniciaram uma mobilização para localizar jogadoras desaparecidas e prestar apoio às famílias.

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    • O Lance! entrou em contato com Da Rocha Freddy, CEO da Adiffem, tradicional clube do futebol feminino venezuelano. Segundo o dirigente, uma das jovens atletas do clube segue desaparecida desde o desastre.

    — Falta apenas uma atleta. É justamente na região de onde elas são que está a situação mais grave. Está tudo colapsado, sem energia elétrica e sem sinal de telefone. O acesso só é possível por motocicletas — relatou.

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    A adolescente procurada é Mainell Rondón, de 12 anos. Inicialmente, a Adiffem também buscava informações sobre Brainelys Mendoza, de 16 anos, mas ela foi localizada posteriormente. Antes disso, o clube havia divulgado ainda o desaparecimento de Valery Gil, que também foi encontrada. Mainell permanece sem contato, e pessoas da região afirmam não ter informações sobre seu paradeiro. Caso tenha informações que possa ajudar nas buscas, entre em contato com + 58 0412-1189011 ou +58 0414-8169794.

    Nas redes sociais, o desaparecimento das jovens ganhou repercussão entre atletas e clubes. A meia Day Rodríguez, do Corinthians, compartilhou imagens das jogadoras desaparecidas e ajudou a ampliar o alcance das buscas entre a comunidade venezuelana e o futebol sul-americano.

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    Em meio ao cenário de incerteza, o dirigente da Adiffem também fez um apelo para que as jogadoras venezuelanas que atuam no Brasil recebam apoio neste momento delicado. Entre elas está Melanie Chirinos, atacante do Palmeiras.

    — Gostaria que vocês compartilhassem uma mensagem de solidariedade às jogadoras venezuelanas que estão no Brasil. Uma delas é a Melanie Chirinos, do Palmeiras. A mãe e a irmã dela sobreviveram ao desastre de ontem. É sempre importante oferecer apoio quando se está longe de casa e da família. Assim como essa história, certamente existem muitas outras — afirmou Da Rocha Freddy ao Lance!.

    Apesar da preocupação envolvendo familiares e amigos, algumas atletas que estavam na Venezuela passam bem. A espanhola Alexia Putellas, que está em Caracas, não sofreu consequências com o terremoto e tranquilizou pessoas próximas. "Tanto eu quanto minha família nos encontramos a salvo em Caracas (...) muita força diante dessa tragédia a todos os venezuelanos e a todas as famílias afetadas", escreveu ela, nas redes sociais.

    Enquanto as equipes de resgate trabalham nas áreas mais atingidas, o futebol feminino venezuelano segue mobilizado em uma corrente de solidariedade. Clubes, jogadoras e dirigentes utilizam as redes sociais para compartilhar informações, localizar desaparecidos e apoiar atletas que acompanham a tragédia à distância, muitas delas vivendo fora do país e angustiadas sem conseguir contato com familiares.

    Tem informações sobre a atleta desaparecida na Venezuela? Entre em contato

    • +58 0412-1189011
    • +58 0414- 8169794
    • +58 0412-0250105
    Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)
    Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)
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