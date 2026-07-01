Presidente de Cabo Verde minimiza favoritismo da Argentina: '100% de chances' Seleção africana ainda não perdeu na Copa do Mundo

Argentina e Cabo Verde se enfrentam na próxima sexta-feira (3) pela segunda fase da Copa do Mundo, e o presidente do país africano acredita na possibilidade de vitória contra os atuais donos da taça. José Maria Neves afirmou que a seleção cabo-verdiana está no torneio para enfrentar campeões e que a equipe é totalmente capaz de eliminar Messi e companhia.

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Em entrevista à BBC, o chefe de Estado não demonstrou qualquer receio de enfrentar a Argentina. José, inclusive, deixou o seu palpite para o placar do duelo que vale vaga nas oitavas de final. Quem avançar no confronto enfrentará o vencedor de Austrália x Egito.

— Acho que Cabo Verde pode vencer a Argentina por 1 a 0. Estamos jogando para ganhar. Quando as expectativas sobre uma equipe são baixas e ela tem vontade de vencer, tudo é possível. Uma pequena nação como Cabo Verde deve sempre buscar surpreender as pessoas. Temos 100% de chances de vencer a Argentina — disse o presidente.

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— Fomos a esta Copa do Mundo para escrever nosso próprio destino, que era enfrentar os campeões. Vamos jogar contra a Argentina e contra Messi com a mesma determinação, a mesma vontade e o desejo de vencer para seguir à próxima fase. — complementou José Maria Neves.

Com uma campanha histórica na primeira participação do país na Copa do Mundo, os comandados de Pedro Leitão Brito, mais conhecido como Bubista, passaram na segunda colocação do Grupo H, atrás da Espanha e à frente do Uruguai e Arábia Saudita. Após as três partidas, a equipe ainda não perdeu e soma três empates.

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O goleiro Vozinha é um dos destaques de Cabo Verde para o duelo contra a Argentina na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Jogador de Cabo Verde sobre jogo contra Messi: 'Espero que não esteja inspirado'

Defensor de Cabo Verde, Diney Borges projetou o jogo contra a Argentina e Lionel Messi, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista ao "Olé", o zagueiro afirmou que a equipe africana não pode dedicar uma marcação especial ao camisa 10 e demonstrou preocupação com outros nomes da Albiceleste.

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- Será fantástico ter a oportunidade de enfrentá-lo. Mas quando a bola rolar, não estaremos pensando se vamos estar jogando contra o Messi ou outro jogador qualquer. Estaremos centrados em fazer o nosso trabalho. Espero que dessa vez não esteja tão inspirado como de costume. Não é só o Messi que requer uma atenção especial. Todo o time da Argentina é extraordinário. Todos os jogadores de ataque são imprevisíveis, tem um nível alto e nos exigirão um alto grau de concentração.

Na sequência, Diney Borges não escondeu a confiança em uma possível classificação de Cabo Verde sobre a Argentina de Lionel Messi. Vale lembrar que a equipe conquistou três empates na fase de grupos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, que eram consideradas favoritas a avançar no torneio.

- No futebol não existe nada impossível. A gente leva essa máxima ao pé da letra. Do contrário, nem estaríamos aqui. Ninguém acreditava na gente e estamos fazendo história. E não podemos nos concentrar só em neutralizar o Messi. Se anularmos o Messi, o que aconteceu com Julián Álvarez? E com Lautaro? E com Enzo Fernández? E com todos os demais jogadores de qualidade que a Argentina tem? Seria um erro. Temos que jogar como um coletivo. Só assim poderemos neutralizá-lo ou, ao menos, limitar o potencial ofensivo não só do Messi, mas de toda a Argentina. Não podemos reduzir tudo ao Messi.

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