Corinthians atualiza situação médica de Lelê e Agustina Goleira sofreu lesão durante amistoso da Seleção Brasileira; zagueira ainda não estreou na temporada

O Corinthians ganhou duas atualizações importantes sobre o departamento médico neste sábado. A goleira Lelê foi diagnosticada com uma tendinopatia na região posterior da coxa direita e já iniciou tratamento com o Departamento de Saúde do clube, enquanto a zagueira Agustina deu início ao processo de readaptação física junto ao Núcleo de Saúde e Performance após o período em que permaneceu afastada das atividades.

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As duas atletas fizeram parte do boletim divulgado pelo Corinthians depois do último treino da semana de reapresentação no CT. A equipe iniciou o dia com um trabalho de força na academia e, na sequência, foi a campo para realizar atividades voltadas à abordagem, contenção e mudança de setor, dando continuidade à preparação para a retomada das competições.

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Lelê passa a ser mais uma preocupação para a comissão técnica de Emily Lima, já que o clube não informou um prazo para a recuperação da goleira, que seguirá em tratamento até estar apta. A lesão ocorreu com a Seleção Brasileira, durante o primeiro amistoso contra os Estados Unidos, na Neo Química Arena. Já Agustina, contratada no início da temporada e que ainda não estreou pelo clube, avançou em seu processo de recuperação ao iniciar a fase de readaptação física, etapa que antecede o retorno definitivo aos trabalhos com o restante do elenco.

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Agustina assinou com o Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

Corinthians se prepara para sequência da temporada

Após a pausa para a Copa do Mundo masculina, o Corinthians voltará a campo com uma sequência importante nas três principais competições que disputa em 2026. No Campeonato Brasileiro, a equipe lidera a tabela com 28 pontos conquistados em 12 partidas, resultado de nove vitórias, um empate e duas derrotas, e tentará manter a primeira colocação na reta final da fase classificatória.

No Paulistão Feminino, as Brabas ocupam a segunda colocação, com quatro pontos em três jogos, e seguem na briga pelas primeiras posições da competição estadual. Já na Copa do Brasil Feminina, o time terá pela frente a Ferroviária nas oitavas de final, em confronto eliminatório disputado em jogo único, em Araraquara, com data a ser definida pela CBF.

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O primeiro compromisso confirmado do Corinthians após a pausa será no dia 17 de julho, às 19h, diante da Ferroviária, no Parque São Jorge, pela quarta rodada do Paulistão Feminino. Depois, a equipe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, quando recebe o Vitória, no dia 26 de julho, às 11h, pela 13ª rodada, além da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.