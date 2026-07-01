Diniz revela emoção com fala de mãe de Rayan: 'Mudou a vida do meu filho' Treinador do Corinthians relembrou conversa com a mãe do atacante

Fernando Diniz revelou um dos momentos mais marcantes de sua relação com Rayan, atacante revelado pelo Vasco, hoje no Bournemouth e que defende a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista à GE TV, o treinador do Corinthians contou que se emocionou ao ser agradecido pela mãe do jogador durante o casamento do atleta e afirmou que participar da transformação da vida de jovens atletas representa uma conquista tão importante quanto levantar troféus.

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Segundo Diniz, o episódio aconteceu recentemente, quando chegou à cerimônia de casamento de Rayan com Duda Santos. O treinador relatou que foi surpreendido pelo abraço emocionado da mãe do atacante, Vanessa Simplício, que atribuiu a ele um papel importante na mudança de rumo da família.

— O Rayan casou recentemente, agora, para poder ir para a Inglaterra. Estava há muito tempo com a menina, a Duda. E quando eu tô chegando no casamento, a mãe dele me abraça, emocionada, e chora, e diz assim: "Você foi um enviado de Deus, você mudou a vida da nossa família, do meu filho".

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Fernando Diniz ao lado de Rayan após vitória do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Para Diniz, ouvir esse reconhecimento tem um peso enorme e serve como confirmação de que seu trabalho vai além do desempenho dentro de campo. O treinador afirmou que a possibilidade de contribuir para a formação humana dos jogadores é um dos principais objetivos de sua carreira.

— Então, isso é o tipo de coisa que é um título imenso para mim. Você poder participar da vida de uma pessoa e ter a possibilidade de ajudar, a mudar a trajetória que poderia ser uma e passa a ser outra. Isso mostra que o meu trabalho está indo na direção correta.

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Na sequência, o comandante do Corinthians citou outros jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira, como Sara, Jhon Arias, André e Nino, e disse acreditar que, quanto mais conseguir ajudar atletas a evoluírem dentro e fora de campo, mais próximo estará das grandes conquistas esportivas.

— Então, enquanto mais Rayans, Saras, Jhon Arias, Andrés e Ninos eu ajudar a formar, isso, com o tempo, o título vai ficar muito perto de acontecer.

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