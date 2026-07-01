Atitude de técnico da Bélgica com De Bruyne e Doku gera revolta: 'Não existe' Seleção Belga enfrenta Senegal pela segunda fase da Copa do Mundo

A Bélgica empatou com Senegal em 2 a 2, nesta quarta-feira (1), e assim se despediu da Copa do Mundo de 2026 na segunda fase do torneio. Durante o confronto, o técnico Rudi Garcia optou por substituir o meia Kevin de Bruyne e o atacante Jeremy Doku durante o segundo tempo.

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O cronômetro marcava 56 minutos, quando os jogadores deixaram o gramado para as entradas de Nicolas Raskin e Dodi Lukebakio. Ao serem substituídos, De Bruyne e Doku deixaram nítida uma expressão de frustração.

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Na ocasião, a Bélgica já perdia por 2 a 0, e buscava se recompor para ter chances de classificação. Diante do cenário, as substituições de Rudi Garcia revoltaram os torcedores que acompanhavam o confronto. Veja a repercussão abaixo:

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que loucura tirar o De Bruyne num jogo que precisa de construção e o Doku num jogo que precisa de velocidade — giovanniᶜᵃᵐ (@giovanniicam) July 1, 2026

😳🇧🇪 Rudi Garcia, técnico da Bélgica, tirou De Bruyne e Doku do jogo, perdendo por 2 a 0 para Senegal. Doku ficou claramente irritado e saiu de campo balançando a cabeça.



📸 Reprodução/Globo pic.twitter.com/uFCuyrNEhE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 1, 2026

que?



a Bélgica está perdendo por 2x0 e o treinador tirou o



DE BRUYNE e o DOKU pic.twitter.com/XLVCfAi6GK — DataFut (@DataFutebol) July 1, 2026

Bélgica precisando virar o jogo contra Senegal e o técnico dos caras tirou simplesmente o De Bruyne e o Doku…



KKKKKKKKKKKKKKK?? pic.twitter.com/QcUZjk7FYa — Sport Mil Volts (@sportmilvolts) July 1, 2026

o cara perdendo de 2x0 me tira o KEVIN DE BRUYNE E DOKU isso não existe — ana 🇧🇷 (@bffanaltw) July 1, 2026

Apesar da revolta, sem os dois jogadores de destaque, a Seleção Belga conseguiu empate histórico com Senegal. Os gols aconteceram na reta final do confronto, aos 86 e 89 minutos.

De Bruyne em Bélgica x Senegal (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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