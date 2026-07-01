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Atitude de técnico da Bélgica com De Bruyne e Doku gera revolta: 'Não existe'

Seleção Belga enfrenta Senegal pela segunda fase da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 19:02
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Rudi Garcia, técnico da Bélgica, na Copa do Mundo
Rudi Garcia, técnico da Bélgica, na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Bélgica empatou com Senegal em 2 a 2, nesta quarta-feira (1), e assim se despediu da Copa do Mundo de 2026 na segunda fase do torneio. Durante o confronto, o técnico Rudi Garcia optou por substituir o meia Kevin de Bruyne e o atacante Jeremy Doku durante o segundo tempo.

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    O cronômetro marcava 56 minutos, quando os jogadores deixaram o gramado para as entradas de Nicolas Raskin e Dodi Lukebakio. Ao serem substituídos, De Bruyne e Doku deixaram nítida uma expressão de frustração.

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    Na ocasião, a Bélgica já perdia por 2 a 0, e buscava se recompor para ter chances de classificação. Diante do cenário, as substituições de Rudi Garcia revoltaram os torcedores que acompanhavam o confronto. Veja a repercussão abaixo:

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    • Apesar da revolta, sem os dois jogadores de destaque, a Seleção Belga conseguiu empate histórico com Senegal. Os gols aconteceram na reta final do confronto, aos 86 e 89 minutos.

    De Bruyne em Bélgica x Senegal
    De Bruyne em Bélgica x Senegal (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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