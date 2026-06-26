logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

CBF divulga calendário das seleções femininas de base

Brasil terá compromissos com as seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
26/06/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)
Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)

Depois de conquistar os títulos do Sul-Americano Feminino Sub-20, em fevereiro, e do Sul-Americano Sub-17, em maio, as seleções brasileiras de base voltam as atenções para um segundo semestre repleto de compromissos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o calendário oficial das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, que terão períodos de preparação, amistosos e competições internacionais até dezembro.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Flamengo vence o São Paulo e conquista o bicampeonato do Brasileiro Feminino Sub-20

    Futebol Feminino
    Há 3 semanas
  • Sofia Couto, zagueira do Flamengo e da Seleção Brasileira sub-20. (CBF/Divulgação)

    Conheça a zagueira Sofia Couto, promessa do Flamengo de 18 anos

    Futebol Feminino
    Há 1 semana
  • Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF

    Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución

    Futebol Feminino
    Há 1 semana

    • O principal destaque da programação é a disputa de duas Copas do Mundo. A Seleção Sub-20, comandada por Camilla Orlando, disputará o Mundial da categoria entre setembro e outubro, na Polônia. Já a equipe Sub-17, treinada por Rilany Silva, terá como principal desafio a Copa do Mundo no Marrocos, entre outubro e novembro.

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    A Sub-15 também terá calendário cheio. A equipe comandada por Beatriz Vaz e Silva disputará a Liga Evolução da Conmebol, no Paraguai, além de encerrar a temporada com o Torneio Brasil.

    continua após a publicidade

    Antes dos torneios oficiais, as três categorias passarão por períodos de treinamentos organizados pela CBF. A Sub-20 chega embalada após amistosos realizados em Portugal neste mês, quando venceu Portugal e Coreia do Sul e foi superada pela Finlândia.

    Segundo o gerente das Seleções Femininas de Base da CBF, Gabriel Mastrodomenico, a divulgação antecipada do calendário facilita o planejamento de clubes, federações e da própria entidade.

    continua após a publicidade

    — Ao final, quem ganha são as nossas atletas, que usufruem do melhor tanto nos clubes quanto na Seleção. Dar visibilidade e transparência para o planejamento das Seleções Femininas de Base é a abordagem que está sendo posta em prática desde o primeiro dia — afirmou.

    Calendário das Seleções Femininas de Base

    1. 17 a 23 de junho – Treinamentos da Seleção Sub-15 para a Liga Evolução (Granja Comary)
    2. 6 a 16 de julho – Treinamentos da Seleção Sub-17 para a Copa do Mundo (CT Dartanhã, Guararema-SP)
    3. 24 de agosto a 4 de setembro – Treinamentos da Seleção Sub-20 (local a definir)
    4. 5 a 27 de setembro – Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Polônia)
    5. 8 a 20 de setembro – Liga Evolução Sub-15 da Conmebol (Paraguai)
    6. 22 de setembro a 16 de outubro – Treinamentos da Seleção Sub-17 (Granja Comary)
    7. 5 a 13 de outubro – Treinamentos da Seleção Sub-20 (local a definir)
    8. 17 de outubro a 7 de novembro – Copa do Mundo Feminina Sub-17 (Marrocos)
    9. 14 a 22 de novembro – Torneio Brasil de Seleções
    10. 24 de novembro a 5 de dezembro – Amistosos internacionais da Seleção Sub-20
    11. 6 a 12 de dezembro – Treinamentos da Seleção Sub-17
    Seleção Brasileira femina sub-17
    Seleção Brasileira femina sub-17 (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    BRASILEIRÃO FEMININO A1 - Santos x RB Bragantino - Estádio Urbano Caldeira (17/05/2026) - Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
    Futebol FemininoKetlen vive o Santos e sonha em ampliar legado: 'Quero mais títulos'Há 3 horas
    Mainell Rondón, jovem desaparecida após terremotos na Venezuela. (Adiffem/Divulgação)
    Futebol FemininoJogadora de 12 anos desaparece após terremoto na VenezuelaHá 7 horas
    Sofia, com camisa da Ferroviária, com o dedo para cima
    Futebol FemininoSofia vive fase artilheira e lidera campanha da Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-17Há 20 horas
    Marta durante coletiva nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
    Futebol FemininoMarta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuroHá 21 horas
    Rodrigo Campos é o novo treinador do Vitória. (Foto: Rafael Leandro/Itabirito SAF)
    Futebol FemininoVitória anuncia novo treinador para o time femininoHá 22 horas
    Alexia Putellas leva a Bola de Ouro
    Futebol FemininoAlexia Putellas define destino e jogará na Inglaterra, diz jornalHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Ana Guzmán, lateral do Palmeiras. (Reprodução/redes sociais)
    Palmeiras exerce opção de compra de lateral do Bayern de Munique
    Sabrina Santo de camisa do Brasil, calça jeans e casaco vermelho
    Sabrina Sato celebra marca de um ano para a Copa do Mundo Feminina: 'Uma conquista'
    Rubens Franco, treinador do Vasco. (Vasco/Divulgação)
    'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens Franco
    Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)
    Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil
    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Falta um ano! Relembre os marcos do futebol feminino rumo à Copa de 2027
    Tatiele Silveira seguirá no comando do Colo Colo. (Tatiele Silveira renova com o Colo Colo. (Colo-Colo | Divulgação)
    Técnica brasileira Tatiele Silveira renova com o Colo-Colo até 2028
    Michele Kang, nova dona do Lyon. (Lyon/Divulgação)
    Michele Kang acerta compra do Lyon e pode assumir controle total do clube francês
    Draft do Projeto Estrelas. (Estrelas/Divulgação)
    Projeto Estrelas realiza draft e encaminha 33 atletas para clubes
    Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)
    Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'
    Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva
    Palmeiras é o atual campeão da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Brasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitos