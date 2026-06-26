CBF divulga calendário das seleções femininas de base Brasil terá compromissos com as seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20

Depois de conquistar os títulos do Sul-Americano Feminino Sub-20, em fevereiro, e do Sul-Americano Sub-17, em maio, as seleções brasileiras de base voltam as atenções para um segundo semestre repleto de compromissos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o calendário oficial das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, que terão períodos de preparação, amistosos e competições internacionais até dezembro.

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O principal destaque da programação é a disputa de duas Copas do Mundo. A Seleção Sub-20, comandada por Camilla Orlando, disputará o Mundial da categoria entre setembro e outubro, na Polônia. Já a equipe Sub-17, treinada por Rilany Silva, terá como principal desafio a Copa do Mundo no Marrocos, entre outubro e novembro.

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A Sub-15 também terá calendário cheio. A equipe comandada por Beatriz Vaz e Silva disputará a Liga Evolução da Conmebol, no Paraguai, além de encerrar a temporada com o Torneio Brasil.

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Antes dos torneios oficiais, as três categorias passarão por períodos de treinamentos organizados pela CBF. A Sub-20 chega embalada após amistosos realizados em Portugal neste mês, quando venceu Portugal e Coreia do Sul e foi superada pela Finlândia.

Segundo o gerente das Seleções Femininas de Base da CBF, Gabriel Mastrodomenico, a divulgação antecipada do calendário facilita o planejamento de clubes, federações e da própria entidade.

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— Ao final, quem ganha são as nossas atletas, que usufruem do melhor tanto nos clubes quanto na Seleção. Dar visibilidade e transparência para o planejamento das Seleções Femininas de Base é a abordagem que está sendo posta em prática desde o primeiro dia — afirmou.

Calendário das Seleções Femininas de Base

17 a 23 de junho – Treinamentos da Seleção Sub-15 para a Liga Evolução (Granja Comary) 6 a 16 de julho – Treinamentos da Seleção Sub-17 para a Copa do Mundo (CT Dartanhã, Guararema-SP) 24 de agosto a 4 de setembro – Treinamentos da Seleção Sub-20 (local a definir) 5 a 27 de setembro – Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Polônia) 8 a 20 de setembro – Liga Evolução Sub-15 da Conmebol (Paraguai) 22 de setembro a 16 de outubro – Treinamentos da Seleção Sub-17 (Granja Comary) 5 a 13 de outubro – Treinamentos da Seleção Sub-20 (local a definir) 17 de outubro a 7 de novembro – Copa do Mundo Feminina Sub-17 (Marrocos) 14 a 22 de novembro – Torneio Brasil de Seleções 24 de novembro a 5 de dezembro – Amistosos internacionais da Seleção Sub-20 6 a 12 de dezembro – Treinamentos da Seleção Sub-17