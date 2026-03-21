Artilheira do Vasco mira título da Série A2 e acesso ao Brasileirão Feminino

O Vasco entra em campo neste sábado (21), às 15h, para enfrentar o Taubaté, fora de casa, no Estádio Joaquinzão, pela Série A2 do Brasileirão Feminino, com transmissão da AD TV no Youtube. Embalado pela vitória na estreia, o Cruz-Maltino aposta no bom momento da atacante Layza, artilheira da equipe na temporada, para seguir no caminho positivo em busca do acesso.

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A jogadora foi decisiva no último fim de semana ao marcar o gol da vitória vascaína e vive fase iluminada neste início de 2026. Ao todo, são quatro gols em cinco partidas, além de uma assistência, números que reforçam sua importância no setor ofensivo.

— Estou muito feliz em poder honrar a camisa do Vasco. Começar a temporada fazendo gols e ajudando a equipe é tudo que uma atacante quer e, graças a Deus, estou conseguindo. É fruto de muito trabalho, disciplina e dedicação — afirmou a atacante.

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+ Aposte nas Meninas da Colina na Série A2 do Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Além do bom desempenho atual, a atacante carrega um histórico recente de destaque. Na temporada passada, marcou 23 gols pelo Sport e terminou como artilheira de três competições: Copa do Brasil, Copa Maria Bonita e Campeonato Pernambucano.

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Layza comemora gol pelo Vasco. (Foto: João Gabriel Alves)

Vivendo sua primeira experiência fora do clube pernambucano, Layza não esconde a ambição com a camisa cruz-maltina. A atacante mira não só o acesso à elite do futebol brasileiro, mas também a conquista do título da Série A2.

— Além do acesso à Série A1, quero também o título da A2, além de conquistar feitos inéditos em minha carreira, realizar sonhos, brigar sempre pela artilharia das competições e ter um ótimo desempenho para que, consequentemente, os objetivos sejam alcançados, tanto individuais quanto coletivos — completou.

Na primeira rodada, o Gigante da Colina venceu o Ação-MT por 2 a 1. Diante do Taubaté, o Vasco tenta manter o embalo na competição e dar mais um passo importante na luta pelo retorno à primeira divisão.