Scaloni identifica erros e busca corrigir rota da Argentina na Copa do Mundo Albiceleste se prepara para duelo contra o Egito nas oitavas de final

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni avalia os erros de sua equipe e busca corrigir a rota durante a Copa do Mundo. Após a dura vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde, o treinador entende que a Albiceleste tem problemas na realização de pressão pós perda de posse de bola e a variedade de distribuição de jogadas para não depender única e exclusivamente de Messi, segundo o "Olé".

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Os jogadores do meio de campo, como De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister, não vem atuando em um grande nível de forma sincronizada. Por outro lado, Thiago Almada não engrena na Copa do Mundo, enquanto Messi tem resolvido e maquiado os problemas da Argentina com gols e grandes atuações para levar a Scaloneta a quatro vitórias seguidas.

Outro problema identificado é com relação a pouca movimentação dos jogadores de ataque nos quatro jogos com exceção de Lionel Messi. Existia a expectativa de que os atletas, como Almada, Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez buscassem mais dribles ou superar os adversários por suas potências físicas, o que não tem acontecido.

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Enzo Fernández lamenta jogada em Argentina x Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Mike Stobe/AFP)

Argentina tem jogo diferente contra o Egito

A Argentina tem um jogo diferente contra o Egito com relação ao que encontrou diante de Cabo Verde. Os Faraós não possuem a potência física do adversário anterior, mas também possuem mais qualidade técnica e deve ser o time que buscará ter mais a bola.

O Egito tem jogadores de muita qualidade, como Salah e Marmoush, que atuam nas principais ligas da Europa. No entanto, a Argentina sabe que tem o peso de ser favorita na partida e com a obrigação de passar uma imagem mais confiável antes das fases mais agudas da Copa do Mundo.

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