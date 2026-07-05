Scaloni identifica erros e busca corrigir rota da Argentina na Copa do Mundo
Albiceleste se prepara para duelo contra o Egito nas oitavas de final
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni avalia os erros de sua equipe e busca corrigir a rota durante a Copa do Mundo. Após a dura vitória por 3 a 2 sobre Cabo Verde, o treinador entende que a Albiceleste tem problemas na realização de pressão pós perda de posse de bola e a variedade de distribuição de jogadas para não depender única e exclusivamente de Messi, segundo o "Olé".
Argentina demonstra fragilidade pela esquerda e tem desafio diante de Salah
Argentina tem treino suspenso e planejamento afetado por tempestade
Meia da Argentina projeta jogo equilibrado contra o Egito na Copa do Mundo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Os jogadores do meio de campo, como De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister, não vem atuando em um grande nível de forma sincronizada. Por outro lado, Thiago Almada não engrena na Copa do Mundo, enquanto Messi tem resolvido e maquiado os problemas da Argentina com gols e grandes atuações para levar a Scaloneta a quatro vitórias seguidas.
Outro problema identificado é com relação a pouca movimentação dos jogadores de ataque nos quatro jogos com exceção de Lionel Messi. Existia a expectativa de que os atletas, como Almada, Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez buscassem mais dribles ou superar os adversários por suas potências físicas, o que não tem acontecido.
Argentina tem jogo diferente contra o Egito
A Argentina tem um jogo diferente contra o Egito com relação ao que encontrou diante de Cabo Verde. Os Faraós não possuem a potência física do adversário anterior, mas também possuem mais qualidade técnica e deve ser o time que buscará ter mais a bola.
O Egito tem jogadores de muita qualidade, como Salah e Marmoush, que atuam nas principais ligas da Europa. No entanto, a Argentina sabe que tem o peso de ser favorita na partida e com a obrigação de passar uma imagem mais confiável antes das fases mais agudas da Copa do Mundo.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Antes de duelo na Copa, torcida do México tenta tirar o sono da Inglaterra com banda e fogos: vejaHá 39 minutos
Copa do Mundo 2026
Com referência ao Rio, Haaland posta arte para jogo contra o Brasil na CopaHá 41 minutos
Copa do Mundo 2026
Rolan? Entenda a pronúncia dos jogadores da Noruega, rival do BrasilHá 41 minutos
Seleção Brasileira
Brasil x grandes gerações: Seleção desafia Noruega em cenário repetido na Copa do MundoHá 42 minutos
Fora de Campo
Antes de decisão contra o Brasil, Haaland posta montagem no Rio de JaneiroHá 43 minutos
Copa do Mundo 2026
Quem é o árbitro de Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo?Há 53 minutos
Mais LANCE!