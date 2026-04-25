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Análise: Jaque domina lado direito e contribui com vitória do Corinthians sobre a Ferroviária

Atacante marcou duas vezes na noite desta sexta-feira (24)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/04/2026
16:50
Jaque comemora gol marcado em Corinthians e Ferroviária. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
imagem cameraJaque comemora gol marcado em Corinthians e Ferroviária. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
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A vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre a Ferroviária, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, repete um padrão que vem sendo repetido ao longo da temporada: o uso de Jaque pelo lado direito na construção ofensiva. Mais do que os cinco gols marcados em nove jogos na temporada, a atuação da atacante ajuda a explicar como o time organiza seus ataques e ocupa o campo adversário.

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Escalada aberta pela direita, Jaque foi acionada tanto em amplitude quanto em movimentos de infiltração na área, ou seja, é tanto peça de circulação como de profundidade e finalização. No primeiro tempo, o Corinthians já apresentava superioridade territorial, mas foi a partir das conexões pelo corredor direito que conseguiu transformar posse em finalização. O primeiro gol nasce desse contexto, com a atacante atacando a área após cruzamento e finalizando de cabeça.

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Reação da Ferroviária e resposta em transições

No segundo tempo, a Ferroviária tentou alterar o cenário ao avançar suas linhas e aumentar o tempo de posse no campo ofensivo. Ainda assim, encontrou dificuldades para converter volume em finalizações claras, enquanto o Corinthians passou a explorar mais as transições.

Nesse cenário, a manutenção de Jaque pelo lado direito teve impacto direto. O segundo gol surge justamente em jogada que explora espaço nas costas da defesa, com cruzamento e nova finalização da atacante dentro da área.

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Mesmo após o gol de pênalti marcado por Maressa, que reduziu a diferença, o Corinthians conseguiu sustentar a vantagem sem alterar sua estrutura principal. O terceiro gol, já na reta final, ocorre em outro momento de transição, reforçando a eficiência do plano adotado pela treinadora Emily Lima.

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Jaque cresce de rendimento no Corinthians

Desde o início da temporada, Jaque vem sendo utilizada de maneira mais fixa pelo lado direito, com atribuições que combinam largura e ataque à área. Esse ajuste tem impacto direto na frequência com que participa de gols e finalizações.

Os números recentes acompanham essa mudança de função, mas o principal indicativo está na repetição dos comportamentos dentro de campo. A atacante deixou de ser apenas opção de apoio para se tornar uma das principais referências de profundidade e conclusão do time.

Jaque, atacante do Corinthians, está de volta à Seleção. (Foto: Agência Corinthians)
Jaque, atacante do Corinthians, está de volta à Seleção. (Foto: Agência Corinthians)
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