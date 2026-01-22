menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Goleira do Botafogo avalia pré-temporada como intensa e fala em competir em alto nível

Yasmim Pereira disputará sua quinta temporada pelas Gloriosas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/01/2026
18:35
Yasmim Pereira, do Botafogo. (Foto: Arthur Barreto)
imagem cameraYasmim Pereira, do Botafogo. (Foto: Arthur Barreto)
O Botafogo inicia 2026 com um desafio diferente da temporada passada: se antes o objetivo era conseguir o acesso ao Brasileirão Feminino, agora tenta se manter na elite. O novo cenário é assimilado pelas atletas, caso da goleira Yasmim Pereira, que renovou seu vínculo por mais um ano e tem boas expectativas.

Além da Série A1, as Gloriosas disputarão a Copa Rio, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Pensando nisso, o trabalho segue intenso.

— Nossa pré-temporada tem sido bem intensa, com foco na melhora do condicionamento físico e no entrosamento do grupo. O tempo é curto, mas o trabalho está sendo bem feito — diz ela.

— Esse período representa o recomeço de uma nova temporada, com atletas que renovaram e novas jogadoras chegando. Todas já entenderam que o Botafogo quer competir em alto nível. Cada uma com suas características, mas com o mesmo objetivo: evoluir individual e coletivamente para levar o Botafogo forte em todas as competições — completa Yasmim.

Aos 30 anos, a arqueira está desde 2022 no Glorioso e reconhece o aumento de competitividade nesta temporada.

— A expectativa é muito grande. Todo o grupo está focado e se preparando para o início das competições. Sabemos que será um ano bastante exigente, e estamos trabalhando dia após dia para chegar bem em cada torneio que disputarmos — avalia a goleira.

Botafogo conquistou acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Botafogo conquistou acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino em 2025. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

