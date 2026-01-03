Duda Basílio deixa o Botafogo e reforça o Palmeiras em 2026

A meia Duda Basílio é o novo reforço do Palmeiras para a temporada 2026, segundo apurou o Lance!. A jogadora, de 22 anos, deixou o Botafogo e assinou contrato com o clube alviverde. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Formada nas categorias de base do Botafogo e do Flamengo, Duda também passou pelo Vasco antes de retornar ao Alvinegro, onde ganhou protagonismo. Na última temporada, foi peça importante na campanha de acesso da equipe à primeira divisão, somando cinco gols e uma assistência em 28 partidas.

Duda chega ao Palmeiras após boa temporada no Botafogo

A chegada da meia faz parte do planejamento do Palmeiras para reforçar o elenco e manter a competitividade nas disputas de 2026, apostando em uma atleta jovem, mas com rodagem no cenário nacional. Ela é a segunda atleta vinda do Botafogo — a primeira foi Guima, anunciada neste sábado (3).

Em novembro, ao Lance!, Duda avaliou como positiva seu desempenho em 2025 e projetou os novos desafios.

— Eu vou trabalhar muito para que coisas ainda maiores aconteçam em 2026. Buscarei a minha melhor forma física e vou trabalhar bastante para ajudar o clube a bater as suas metas — diz.

O Palmeiras, por sua vez, fechou a temporada passada com três títulos: Copa do Brasil Feminina, Paulistão e Ladies Cup. Em 2026, a equipe voltará a disputar a Copa Libertadores da América.

