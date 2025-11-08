Fluminense vence Botafogo e enfrenta o Flamengo na final do Carioca Feminino
Tricolor venceu por 2 a 0 neste sábado (8)
O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca Feminino 2025. Os gols foram marcados por Gislaine e Raquel, para o Flu, e Júllia descontou para as Gloriosas.
A taça será decidida entre Fluminense e Flamengo, com data, horário e local a serem definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).
Campanha do Flu
Na primeira fase, as tricolores tiveram a segunda melhor campanha, atrás do Flamengo. Foram 16 pontos em sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. No jogo de ida da semifinal, havia empatado por 1 a 1, e venceu neste sábado, carimbando a vaga na final.
Agora, o Fluminense tentará seu primeiro título carioca. A equipe ativou a modalidade em 2018, mas só tem títulos nas categorias de base: foi campeão carioca sub-18 em 2021, sub-17 em 2022, da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, além do Brasileirão sub-18 em 2020.
Fluminense enfrenta o Flamengo na final
O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), na Gávea, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Com 5 a 2 no placar agregado, as rubro-negras garantiram vaga na decisão do estadual e enfrentam o Flu.
Tratam-se das duas melhores campanhas da competição: o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, seguido do Fluminense, vice-líder da primeira fase.
Campeões estaduais ano a ano
- 2020 - Botafogo
- 2021 - Flamengo
- 2022 - Botafogo
- 2023 - Flamengo
- 2024 - Flamengo
