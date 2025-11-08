O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), nas Laranjeiras, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca Feminino 2025. Os gols foram marcados por Gislaine e Raquel, para o Flu, e Júllia descontou para as Gloriosas.

continua após a publicidade

A taça será decidida entre Fluminense e Flamengo, com data, horário e local a serem definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campanha do Flu

Na primeira fase, as tricolores tiveram a segunda melhor campanha, atrás do Flamengo. Foram 16 pontos em sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. No jogo de ida da semifinal, havia empatado por 1 a 1, e venceu neste sábado, carimbando a vaga na final.

continua após a publicidade

Agora, o Fluminense tentará seu primeiro título carioca. A equipe ativou a modalidade em 2018, mas só tem títulos nas categorias de base: foi campeão carioca sub-18 em 2021, sub-17 em 2022, da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, além do Brasileirão sub-18 em 2020.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense vence Botafogo e está na final do Carioca Feminino. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

Fluminense enfrenta o Flamengo na final

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), na Gávea, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Com 5 a 2 no placar agregado, as rubro-negras garantiram vaga na decisão do estadual e enfrentam o Flu.

continua após a publicidade

Tratam-se das duas melhores campanhas da competição: o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, seguido do Fluminense, vice-líder da primeira fase.

➡️ Cristiane brilha, Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca Feminino 2025

Campeões estaduais ano a ano