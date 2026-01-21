menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo empresta zagueira Yasmin Cosmann ao Botafogo

Jogadora de 24 anos defenderá as Gloriosas em 2026

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
16:35
Atualizado há 2 minutos
Yasmin Cosmann, nova contratação do Bofogo. (Foto: Artur Barreto/Botafogo)
Yasmin Cosmann, nova contratação do Botafogo. (Foto: Artur Barreto/Botafogo)
Botafogo e São Paulo chegaram a um acordo pelo empréstimo da zagueira Yasmin Cosmann, de 24 anos, nesta quarta-feira (21). Ela chega às Gloriosas no ano de retorno à elite do Brasileirão Feminino.

— Estou muito feliz e motivada com esse novo desafio no Botafogo. Chego com muita vontade de trabalhar, aprender e ajudar a equipe da melhor forma possível ao longo da temporada. Entrega, compromisso e dedicação não vão faltar para representar essa camisa e contribuir nos objetivos do clube — disse Yasmin.

Natural de Seara (SC), a zagueira iniciou a carreira no futsal do Pinhalense, passou pela Chapecoense e defendeu o Grêmio em 2019, quando despertou o interesse da Ferroviária.

No clube de Araraquara, construiu uma trajetória sólida, atuando tanto nas categorias de base quanto no time profissional, com destaque para o título da Libertadores em 2020. Depois, jogou no Fluminense em 2024 e chamou atenção do São Paulo, mas só atuou pelo Tricolor Paulista em dez jogos.

Cosmann também tem passagem pela Seleção Brasileira de base, tendo sido campeã do Sul-Americano Sub-17 em 2018.

Yasmin Cosmann, zagueira do Botafogo. (Foto: Artur Barreto/Botafogo)
Yasmin Cosmann, zagueira do Botafogo. (Foto: Artur Barreto/Botafogo)

Botafogo terá temporada desafiante

O Brasileirão Feminino terá 18 equipes em 2026, com quatro times que conseguiram o acesso: Santos, Botafogo, Atlético-MG e Vitória (entrou no lugar do Fortaleza), além do Mixto, que substituirá o Real Brasília. Com o novo calendário, a competição tem início em 15 de fevereiro e segue até 4 de outubro.

As Gloriosas anunciaram uma série de renovações pensando na temporada, a qual disputarão, além do Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Estão confirmadas nomes como Sinara, Paola, Lara, Rita Bove, Sassá, Yasmim e Bebê. A equipe também contratou Sasha Pedrozo, Paty Alves, Tauane Zóio e Yasmin Cosmann.

