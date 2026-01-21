São Paulo empresta zagueira Yasmin Cosmann ao Botafogo

Botafogo e São Paulo chegaram a um acordo pelo empréstimo da zagueira Yasmin Cosmann, de 24 anos, nesta quarta-feira (21). Ela chega às Gloriosas no ano de retorno à elite do Brasileirão Feminino.

— Estou muito feliz e motivada com esse novo desafio no Botafogo. Chego com muita vontade de trabalhar, aprender e ajudar a equipe da melhor forma possível ao longo da temporada. Entrega, compromisso e dedicação não vão faltar para representar essa camisa e contribuir nos objetivos do clube — disse Yasmin.

Natural de Seara (SC), a zagueira iniciou a carreira no futsal do Pinhalense, passou pela Chapecoense e defendeu o Grêmio em 2019, quando despertou o interesse da Ferroviária.

No clube de Araraquara, construiu uma trajetória sólida, atuando tanto nas categorias de base quanto no time profissional, com destaque para o título da Libertadores em 2020. Depois, jogou no Fluminense em 2024 e chamou atenção do São Paulo, mas só atuou pelo Tricolor Paulista em dez jogos.

Cosmann também tem passagem pela Seleção Brasileira de base, tendo sido campeã do Sul-Americano Sub-17 em 2018.

Yasmin Cosmann, zagueira do Botafogo. (Foto: Artur Barreto/Botafogo)

Botafogo terá temporada desafiante

O Brasileirão Feminino terá 18 equipes em 2026, com quatro times que conseguiram o acesso: Santos, Botafogo, Atlético-MG e Vitória (entrou no lugar do Fortaleza), além do Mixto, que substituirá o Real Brasília. Com o novo calendário, a competição tem início em 15 de fevereiro e segue até 4 de outubro.

As Gloriosas anunciaram uma série de renovações pensando na temporada, a qual disputarão, além do Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Estão confirmadas nomes como Sinara, Paola, Lara, Rita Bove, Sassá, Yasmim e Bebê. A equipe também contratou Sasha Pedrozo, Paty Alves, Tauane Zóio e Yasmin Cosmann.

