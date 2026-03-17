Gio Garbelini é citada em súmula por suposta fala racista em jogo do Atlético de Madrid
Relato da arbitragem aponta interrupção por protocolo antirracismo e tumulto no túnel com acionamento da polícia
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A súmula da partida entre CD Tenerife e Atlético de Madrid, nesta terça-feira (17), pela Copa da Rainha, trouxe uma denúncia de possível caso de racismo envolvendo a brasileira Gio Garbelini. Em campo, as Colchoneras venceram por 1 a 0 e se classificaram à final da Copa da Rainha.
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O documento oficial detalha os acontecimentos registrados nos minutos finais e também no pós-jogo. De acordo com o relatório, a situação teve início aos 44 minutos do segundo tempo, logo após a expulsão de Fatou Dembele. A goleira Noelia Ramos informou à arbitragem que Gio Garbelini teria se dirigido à jogadora do Tenerife com a expressão "negra".
A equipe de arbitragem destacou que não conseguiu ouvir a suposta fala, mas, diante da denúncia, optou por acionar o protocolo antirracismo, paralisando a partida por cinco minutos.
Na Espanha, a palavra "negra" não é, por si só, considerada ofensiva, já que pode ser usada de forma descritiva para se referir à cor da pele. No entanto, o significado muda de acordo com o contexto e a intenção de quem fala. Em situações de conflito, como em uma discussão dentro de campo, o termo pode ser interpretado como ofensivo ou racista, especialmente se houver denúncia de que foi usado de forma provocativa ou pejorativa.
Confira:
Mesmo sem confirmação direta por parte dos árbitros, a decisão de interromper o jogo seguiu o procedimento padrão para casos desse tipo. Após o término da partida, o clima seguiu tenso fora das quatro linhas. Segundo a súmula, houve um princípio de confusão no túnel de acesso aos vestiários, com jogadoras das duas equipes envolvidas em um confronto que precisou ser contido.
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O delegado do Atlético de Madrid relatou ainda que houve gritos durante o tumulto e que a polícia chegou a ser acionada. A situação só foi controlada quando atletas do Tenerife retiraram Fatou Dembele do local, encerrando a confusão. O caso deve ser analisado pelas autoridades do futebol espanhol, que podem abrir investigação para apurar os fatos e eventuais punições.
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