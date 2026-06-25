logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sofia vive fase artilheira e lidera campanha da Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-17

Atacante soma quatro gols e três assistências nos últimos quatro jogos

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
25/06/2026 20:00
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Sofia na Ferroviária. (Reprodução / Instagram)
Sofia comemora gol pela Ferroviária. (Reprodução / Instagram)

A atacante Sofia vive um dos melhores momentos da temporada com a camisa da Ferroviária. Principal destaque ofensivo da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, a jovem participou diretamente de sete gols das Guerreirinhas Grenás nas últimas quatro partidas da competição, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

continua após a publicidade
  • Fátima Dutra está na Ferroviária desde 2024. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

    Fátima Dutra renova com a Ferroviária até o fim de 2027

    Futebol Feminino
    Há 1 semana
  • Monique comemora gol marcado contra a UDA-AL, pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)

    Como conselho de ex-treinadora ajudou zagueira da Ferroviária a marcar 7 gols em 10 jogos

    Futebol Feminino
    Há 1 semana
  • Maressa comemora gol em Ferroviária x Mixto, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Jonatan Dutra / Ferroviária)

    Maressa se adapta rapidamente à Ferroviária e vive temporada mais goleadora desde 2019

    Futebol Feminino
    Há 1 mês

    • A fase positiva ganhou mais um capítulo na vitória por 4 a 0 sobre o Avaí/Kindermann, em Florianópolis. Sofia voltou a balançar as redes e ajudou a Ferroviária a confirmar a classificação antecipada para a fase eliminatória, além de manter a liderança isolada do Grupo E.

    Com campanha impecável até aqui, a equipe de Araraquara soma 12 pontos em quatro jogos e integra o grupo de clubes que já asseguraram vaga nas quartas de final, ao lado de Internacional e Corinthians.

    continua após a publicidade

    Sofia comemorou o momento individual e destacou a confiança recebida para desempenhar um papel importante na equipe.

    — Está sendo uma grande oportunidade. Acredito que estou conseguindo aproveitar bem essa oportunidade e ajudando muito o time — afirmou.

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Além do desempenho da atacante, a Ferroviária faz uma campanha consistente na competição nacional. O time mantém 100% de aproveitamento após quatro rodadas e chega embalado para a reta final da primeira fase.

    De olho na sequência do campeonato, Sofia ressaltou a preparação do elenco para os desafios do mata-mata.

    — Estamos muito bem preparadas e confiantes para o restante do campeonato — destacou.

    O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 reúne 24 equipes divididas em seis grupos. As duas melhores colocadas de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em confrontos de ida e volta, formato que também será adotado nas semifinais e na decisão. Já garantida na próxima fase, a Ferroviária ainda terá dois compromissos para encerrar a fase de grupos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Marta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuro

    Sofia na Ferroviária. (Reprodução / Instagram)
    Sofia na Ferroviária. (Reprodução / Instagram)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marta durante coletiva nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
    Futebol FemininoMarta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuroHá 1 hora
    Rodrigo Campos é o novo treinador do Vitória. (Foto: Rafael Leandro/Itabirito SAF)
    Futebol FemininoVitória anuncia novo treinador para o time femininoHá 2 horas
    Alexia Putellas leva a Bola de Ouro
    Futebol FemininoAlexia Putellas define seu destino e jogará na Inglaterra, diz jornalHá 5 horas
    Ana Guzmán, lateral do Palmeiras. (Reprodução/redes sociais)
    Futebol FemininoPalmeiras exerce opção de compra de lateral do Bayern de MuniqueHá 7 horas
    Sabrina Santo de camisa do Brasil, calça jeans e casaco vermelho
    Futebol FemininoSabrina Sato celebra marca de um ano para a Copa do Mundo Feminina: 'Uma conquista'Há 7 horas
    Rubens Franco, treinador do Vasco. (Vasco/Divulgação)
    Futebol Feminino'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens FrancoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com referência à Copa do Mundo Feminina. (Fifa/Divulgação)
    Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil
    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Falta um ano! Relembre os marcos do futebol feminino rumo à Copa de 2027
    Tatiele Silveira seguirá no comando do Colo Colo. (Tatiele Silveira renova com o Colo Colo. (Colo-Colo | Divulgação)
    Técnica brasileira Tatiele Silveira renova com o Colo-Colo até 2028
    Michele Kang, nova dona do Lyon. (Lyon/Divulgação)
    Michele Kang acerta compra do Lyon e pode assumir controle total do clube francês
    Draft do Projeto Estrelas. (Estrelas/Divulgação)
    Projeto Estrelas realiza draft e encaminha 33 atletas para clubes
    Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)
    Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'
    Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva
    Palmeiras é o atual campeão da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Brasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitos
    Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Seleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027
    Sofia Couto, zagueira do Flamengo e da Seleção Brasileira sub-20. (CBF/Divulgação)
    Conheça a zagueira Sofia Couto, promessa do Flamengo de 18 anos
    Antônia, Luany e Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)
    Arthur Elias amplia observações em Itu e mantém aberta a disputa por vagas na Copa do Mundo de 2027