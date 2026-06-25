Sofia vive fase artilheira e lidera campanha da Ferroviária no Brasileirão Feminino Sub-17 Atacante soma quatro gols e três assistências nos últimos quatro jogos

A atacante Sofia vive um dos melhores momentos da temporada com a camisa da Ferroviária. Principal destaque ofensivo da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, a jovem participou diretamente de sete gols das Guerreirinhas Grenás nas últimas quatro partidas da competição, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

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A fase positiva ganhou mais um capítulo na vitória por 4 a 0 sobre o Avaí/Kindermann, em Florianópolis. Sofia voltou a balançar as redes e ajudou a Ferroviária a confirmar a classificação antecipada para a fase eliminatória, além de manter a liderança isolada do Grupo E.

Com campanha impecável até aqui, a equipe de Araraquara soma 12 pontos em quatro jogos e integra o grupo de clubes que já asseguraram vaga nas quartas de final, ao lado de Internacional e Corinthians.

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Sofia comemorou o momento individual e destacou a confiança recebida para desempenhar um papel importante na equipe.

— Está sendo uma grande oportunidade. Acredito que estou conseguindo aproveitar bem essa oportunidade e ajudando muito o time — afirmou.

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Além do desempenho da atacante, a Ferroviária faz uma campanha consistente na competição nacional. O time mantém 100% de aproveitamento após quatro rodadas e chega embalado para a reta final da primeira fase.

De olho na sequência do campeonato, Sofia ressaltou a preparação do elenco para os desafios do mata-mata.

— Estamos muito bem preparadas e confiantes para o restante do campeonato — destacou.

O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 reúne 24 equipes divididas em seis grupos. As duas melhores colocadas de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em confrontos de ida e volta, formato que também será adotado nas semifinais e na decisão. Já garantida na próxima fase, a Ferroviária ainda terá dois compromissos para encerrar a fase de grupos.

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