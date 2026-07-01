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Vitinha cita Diogo Jota e Cristiano Ronaldo como motivações para decisão de Portugal

Vitinha falou sobre dificuldades contra a Croácia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/07/2026 18:16
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Vitinha em coletiva de imprensa
Vitinha projetou decisão da seleção portuguesa (Foto: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Portugal terá motivações extras para enfrentar a Croácia nesta quinta-feira (2), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, Vitinha - destaque da seleção portuguesa -, citou Diogo Jota e Cristiano Ronaldo como suas principais motivações.

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    • Segundo o jogador, o elenco tem motivos de sobra para conquistar a vaga na próxima fase, especialmente pela data que acontece nas vésperas do aniversário de um ano da morte de Jota.

    - Não falta motivação para ganhar este jogo. Ainda para mais há esse fator. Temos todas as motivações para ganhar amanhã. Vamos dar tudo para ganhar da Croácia. Por nós, pelo país, pelas nossas famílias, pelo Diogo Jota e pelo Cristiano Ronaldo - disse.

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    Vitinha reconheceu que Portugal ficou abaixo das expectativas no empate sem gols contra a Colômbia, na última rodada da fase de grupos, e garantiu que a equipe quer dar uma resposta no mata-mata.

    - Foi um jogo menos conseguido. Há uma vontade muito grande para melhorar, até porque a margem de erro é mínima - destacou.

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    Vitinha em coletiva de imprensa
    Vitinha em coletiva de imprensa pela seleção portuguesa (Foto: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Vitinha falou sobre as críticas que a seleção portuguesa recebeu. Com dois empates na fase de grupos, Portugal encara a Croácia nesta quinta-feira, dia 2, às 20h. Se avançar, garante sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    - Compreendemos as críticas. Não queremos só palmadinhas nas costas. Também sabemos quando estamos mal. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio e peço que acreditem em nós - completou.

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