Vitinha cita Diogo Jota e Cristiano Ronaldo como motivações para decisão de Portugal Vitinha falou sobre dificuldades contra a Croácia

Portugal terá motivações extras para enfrentar a Croácia nesta quinta-feira (2), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, Vitinha - destaque da seleção portuguesa -, citou Diogo Jota e Cristiano Ronaldo como suas principais motivações.

continua após a publicidade

Segundo o jogador, o elenco tem motivos de sobra para conquistar a vaga na próxima fase, especialmente pela data que acontece nas vésperas do aniversário de um ano da morte de Jota.

- Não falta motivação para ganhar este jogo. Ainda para mais há esse fator. Temos todas as motivações para ganhar amanhã. Vamos dar tudo para ganhar da Croácia. Por nós, pelo país, pelas nossas famílias, pelo Diogo Jota e pelo Cristiano Ronaldo - disse.

continua após a publicidade

Vitinha reconheceu que Portugal ficou abaixo das expectativas no empate sem gols contra a Colômbia, na última rodada da fase de grupos, e garantiu que a equipe quer dar uma resposta no mata-mata.

- Foi um jogo menos conseguido. Há uma vontade muito grande para melhorar, até porque a margem de erro é mínima - destacou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vitinha em coletiva de imprensa pela seleção portuguesa (Foto: MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vitinha abriu o jogo sobre reação da torcida

Vitinha falou sobre as críticas que a seleção portuguesa recebeu. Com dois empates na fase de grupos, Portugal encara a Croácia nesta quinta-feira, dia 2, às 20h. Se avançar, garante sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

- Compreendemos as críticas. Não queremos só palmadinhas nas costas. Também sabemos quando estamos mal. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio e peço que acreditem em nós - completou.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.