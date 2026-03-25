O técnico Arthur Elias convocou, nesta quarta-feira (25), as 26 atletas que integrarão a Seleção Brasileira durante a Fifa Series. A lista traz o retorno da atacante Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, acusada de ofensa racista em um jogo contra o Tenerife.

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A acusação, que não foi comprovada até o momento, diz que Gio teria chamado a zagueira Fatou de "negra" durante a partida, válida pela Copa da Rainha. Quem reportou à arbitragem foi a goleira adversária.

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O que disse o treinador sobre Gio Garbelini

Arthur contou que ele e sua comissão avaliaram as imagens e buscaram compreender o contexto antes de optar convocar Gio. A atleta nega ter proferido qualquer ofensa de cunho racista à adversária, e o seu clube, o Atlético de Madrid, também saiu em sua defesa. Arthur Elias falou sobre o assunto durante a coletiva.

— O que eu tenho para colocar, primeiro são os fatos, que a goleira da equipe do Tenerife acusa a Gio de ter chamado a zagueira número quatro de "negra" dentro de um lance, dentro da área. Esse lance ocorreu minutos antes, não foi naquele momento da confusão, né? Então que ela (a zagueira) é expulsa por agredir uma jogadora do Atlético de Madrid e aí, nessa confusão, nessa expulsão, as jogadoras começam a discutir ali. Nessa discussão, depois que a zagueira foi expulsa, a goleira acusa a Gio Garbelini para a árbitra de ter chamado ela de "negra" em um lance bem anterior lá dentro da área, onde a gente avaliou com calma as imagens. Isso também é um dever de todos, né? Tanto da imprensa brasileira que está me perguntando aqui, quanto da imprensa espanhola, quanto da polícia, quanto de todas as autoridades, de investigar. O que eu pude observar foi que elas realmente discutiram ali, a Gio foi agredida, inclusive, dentro da área e eu conversei com a Gio que, esse é o ponto mais importante. Liguei para a Gio, uma atleta que já vem com a gente há bastante tempo, né, desde depois das Olimpíadas. Conheço muito bem, conheço a família dela, conheço o caráter dela, mas, obviamente, por um tema dessa gravidade, a gente precisava tentar ir atrás de todos os pontos. E esse é o fato como ocorreu. Outro fato importante é que a equipe do Tenerife, o clube, não defendeu a sua jogadora que foi supostamente vítima. Então a gente não viu nenhuma manifestação do Tenerife, não vimos mais nenhuma manifestação da atleta suposta vítima, da goleira acusadora. Não teve nenhuma manifestação delas pós aquele protocolo de racismo. A Gio me disse que tem procurado fazer com que elas se manifestem, que neguem… e o que segundo ela, realmente ela negou para mim. Falou que não disse em nenhum momento isso, que discutiu com a jogadora, coisa de jogo, mas que jamais falaria isso, que jamais falou nem a palavra e nem nenhuma outra palavra que desse essa conotação. Então, vendo todos os fatos, conversando com a Gio, para mim ela tem que ser convocada. É uma atleta muito importante para a Seleção Brasileira. Ligando todos esses fatos, a não continuidade da acusação (porque é uma acusação grave e não houve continuidade), a Gio negando, as imagens que eu consegui com a minha comissão avaliar. Tudo isso, principalmente a palavra da atleta, vale muito para que a gente esteja do lado dela, que acredite nela. Eu, a comissão, o grupo inteiro do Atlético de Madrid se manifestou a favor da Gio, né? Não houve o mesmo do outro lado. Não tenho informação de como está isso no âmbito fora esportivo. A Gio me colocou que não quer deixar que isso passe em branco, né? Que isso passe sem nenhuma punição para quem acusou. Então vamos ver como tem o andamento das coisas. E, assim como sempre foi, sem julgamentos antes que a gente tenha uma posição ou alguma definição sobre isso. Eu sei também que, pelo tema, foi muito sofrido para ela. Ela tem sofrido muito nesses últimos dias desde que houve a acusação mas mesmo assim está trabalhando, jogou, jogou bem, então é um assunto extremamente delicado, a gente tem que tomar muito cuidado, todos vocês, todos nós, mas a gente fez, eu fiz como treinador, tudo o que estava ao nosso alcance, ao meu alcance, para tomar a melhor decisão. E para mim, nesse momento, a melhor decisão obviamente era ela estar com a Seleção Brasileira porque merece estar aqui — disse ele.

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