Podcast de Andréia Sadi recebe Arnaldo Cezar Coelho, que analisa a Noruega
Arnaldo conversará com Andréia Sadi após jogo do Brasil
Um dia após a partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo, o ex-árbitro e comentarista Arnaldo Cezar Coelho será o entrevistado do programa "Pod_i com Andréia Sadi", que será transmitido ao vivo na próxima segunda-feira (6), às 20h, pelo canal da GloboNews no YouTube.
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Durante a conversa, ele relembrará momentos marcantes de sua trajetória no futebol e comentará a atuação da Seleção Brasileira no confronto disputado na véspera. Além de abordar a partida após seu encerramento, Arnaldo antecipou sua avaliação sobre o adversário da equipe brasileira.
Segundo o comentarista, a Noruega apresenta uma defesa forte fisicamente e pouco móvel, característica que, em sua visão, deve ser explorada pelo Brasil por meio de jogadas rápidas e ações individuais, evitando a troca excessiva de passes diante da área adversária.
— Na minha opinião, a Noruega é uma equipe pesada, com uma defesa que tem a cintura muito presa. Se os jogadores brasileiros tentarem jogar com mais rapidez e explorar as jogadas individuais, vamos chegar ao gol adversário com mais facilidade. Não pode ter aquele toque de bola exagerado, porque eles se plantam na defesa e aí fica difícil penetrar - analisou Arnaldo.
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Arnaldo também comentou a expectativa para participar da entrevista conduzida pela jornalista Andréia Sadi.
— A Sadi é uma pessoa que desperta muita empatia e sabe conduzir uma boa conversa. E eu gosto de bater papo - concluiu.
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