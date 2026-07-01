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Supercomputador põe Brasil fora do Top3 de favoritos ao título; veja

Seleção Brasileira enfrenta a Noruega pelas oitavas de final

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 18:23
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Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco
Jogadores da Seleção Brasileira antes de Brasil x Japão (Foto: Paul ELLIS/AFP)

O Supercomputador Opta previu as chances de títulos das seleções que ainda sonham com a conquista da Copa do Mundo de 2026. A tecnologia deixou o Brasil de fora do Top3 favoritos do torneio. A Seleção Brasileira apareceu apenas na quinta colocação.

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    Na frente da equipe nacional, o Supercomputador Opta colocou França (29.92%), Argentina (14.58%), Espanha (11.67%) e Inglaterra (9.44%). A Seleção Brasileira apareceu na quinta colocação com 9.15% de título de acordo com a tecnologia.

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    Vale destacar que o recurso tecnológico colocou a França como a ampla favorita no torneio. A previsão apontou que a seleção francesa tem o dobro de chances da segunda favorita: Argentina.

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    • Além das seleções citadas anteriormente, o Supercomputador também citou as chances de título de Portugal (4.42%), Marrocos (3.51%), Noruega (3.27%), Colômbia (2.94%) e México (2.69%). Veja a tabela completa abaixo:

    Supercomputador Opta aponta chances de títulos de seleções na Copa do Mundo
    Supercomputador Opta aponta chances de títulos de seleções na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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    Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira volta a entrar em campo pelo Mundial neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Na data, a equipe de Carlo Ancelotti enfrenta a Noruega, do atacante Erling Haaland, pelas oitavas de final do torneio.

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