Com Marta e Debinha, FIFPRO 2025 divulga finalistas

O FIFPRO World 11, tradicional premiação votada por jogadoras e para jogadoras, está próximo de definir a seleção ideal da temporada. Marta, do Orlando Pride, e Debinha, do Kansas City, são as representantes do Brasil entre as finalistas.

Diferente da Bola de Ouro e o FIFA The Best, o prêmio é decidido exclusivamente por atletas profissionais. Mais de 6 mil jogadoras participaram da votação, escolhendo as melhores do mundo por suas atuações entre 11 de agosto de 2024 e 3 de agosto de 2025. Para estar entre as indicadas, era preciso ter disputado ao menos 20 partidas oficiais nesse período.

Finalistas da Copa do Mundo Feminina da FIFPRO 2025

A lista divulgada pela FIFPRO conta com 26 finalistas, as mais votadas por suas companheiras de equipe e adversárias. Dessas, 11 serão escolhidas para formar o World XI Feminino 2025, que será anunciado oficialmente na segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 14h (CET), nas plataformas digitais da entidade.

Goleiras

Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemanha)

Mary Earps (Paris Saint-Germain, Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensores

Michelle Alozie (Houston Dash, Nigéria)

Ona Batlle (Barcelona, ​​​​Espanha)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, Espanha)

Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Austrália)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Meio-campistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, ​​​​Espanha)

Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marrocos)

Debinha (Kansas City Current, Brasil)

Patricia Guijarro (Barcelona, ​​​​Espanha)

Vicky López (Barcelona, ​​​​Espanha)

Alexia Putellas (Barcelona, ​​​​Espanha)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

Atacantes

Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zâmbia)

Linda Caicedo (Real Madrid, Colômbia)

Athenea del Castillo (Real Madrid, Espanha)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

Marta (Orlando Pride, Brasil)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)

