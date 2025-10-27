Com Marta e Debinha, FIFPRO 2025 divulga finalistas
Seleção da temporada será divulgada em 3 de novembro
O FIFPRO World 11, tradicional premiação votada por jogadoras e para jogadoras, está próximo de definir a seleção ideal da temporada. Marta, do Orlando Pride, e Debinha, do Kansas City, são as representantes do Brasil entre as finalistas.
Diferente da Bola de Ouro e o FIFA The Best, o prêmio é decidido exclusivamente por atletas profissionais. Mais de 6 mil jogadoras participaram da votação, escolhendo as melhores do mundo por suas atuações entre 11 de agosto de 2024 e 3 de agosto de 2025. Para estar entre as indicadas, era preciso ter disputado ao menos 20 partidas oficiais nesse período.
Finalistas da Copa do Mundo Feminina da FIFPRO 2025
A lista divulgada pela FIFPRO conta com 26 finalistas, as mais votadas por suas companheiras de equipe e adversárias. Dessas, 11 serão escolhidas para formar o World XI Feminino 2025, que será anunciado oficialmente na segunda-feira, 3 de novembro, a partir das 14h (CET), nas plataformas digitais da entidade.
Goleiras
Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemanha)
Mary Earps (Paris Saint-Germain, Inglaterra)
Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
Defensores
Michelle Alozie (Houston Dash, Nigéria)
Ona Batlle (Barcelona, Espanha)
Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)
Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)
Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, Espanha)
Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Austrália)
Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)
Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)
Meio-campistas
Aitana Bonmatí (Barcelona, Espanha)
Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marrocos)
Debinha (Kansas City Current, Brasil)
Patricia Guijarro (Barcelona, Espanha)
Vicky López (Barcelona, Espanha)
Alexia Putellas (Barcelona, Espanha)
Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)
Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)
Atacantes
Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride, Zâmbia)
Linda Caicedo (Real Madrid, Colômbia)
Athenea del Castillo (Real Madrid, Espanha)
Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)
Marta (Orlando Pride, Brasil)
Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)
