O Internacional venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta terça-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Com o resultado, as Gurias Coloradas chegaram a 11 pontos, entraram no G8 e assumiram a oitava colocação, enquanto as Cabulosas, com 12, seguem em quinto lugar e sofreram a primeira derrota na temporada.

continua após a publicidade

O time gaúcho construiu a vitória com gols de Valéria Cantuário e Darlene, enquanto Rafa Levis descontou para o Cruzeiro com um chute de longa distância. O triunfo fora de casa recoloca o Inter na briga direta pela classificação à próxima fase e interrompe a sequência invicta da equipe mineira em 2026.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte em jogos do Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi Inter e Cruzeiro

A partida teve início equilibrado e com poucas chances claras até a metade do primeiro tempo. O Internacional passou a levar mais perigo a partir dos 20 minutos e abriu o placar em jogada de velocidade de Valéria Cantuário, que driblou a goleira e finalizou para o gol vazio. O Cruzeiro ainda tentou responder antes do intervalo, mas pecou nas finalizações.

Na etapa final, o Inter ampliou logo no primeiro lance, aproveitando erro na saída de bola adversária. Darlene finalizou de primeira, contou com desvio na defesa e marcou o segundo. Com dificuldades para furar o sistema defensivo colorado, o Cruzeiro apostou nos chutes de fora da área e conseguiu diminuir com Rafa Levis, em um golaço no ângulo.

continua após a publicidade

Nos minutos finais, as Cabulosas pressionaram em busca do empate e criaram boas oportunidades, mas pararam em defesas decisivas e no empenho defensivo do Internacional, que segurou o resultado até o apito final. Pela próxima rodada, o Cruzeiro visita o Bragantino, enquanto o Internacional recebe o Juventude, em confronto direto para se manter na zona de classificação.