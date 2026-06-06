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Marta vai jogar? Arthur Elias define escalação do Brasil contra os Estados Unidos

Bola rola às 18h30, na Neo Química Arena

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/06/2026
17:45
Atualizado há 1 minutos
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Neo Química Arena recebe amistoso feminino entre Brasil e Estados Unidos. (Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraNeo Química Arena recebe amistoso feminino entre Brasil e Estados Unidos. (Giselly Corrêa/Lance!)
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O Brasil está escalado para enfrentar os Estados Unidos com uma boa notícia: a atacante Marta foi relacionada e está à disposição de Arthur Elias. Apesar de estar apta, o treinador optou por não iniciar a partida com a camisa dez.

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A Seleção Brasileira entra em campo com Lelê; Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha.

Do outro lado, os Estados Unidos chegam com força máxima, e Emma Hayes definiu o time titular com Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson, Gisele Thompson, Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson.

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ONDE ASSISTIR A BRASIL X ESTADOS UNIDOS

  • Data: sábado, 6 de junho de 2026
  • Horário: 18h30
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Onde assistir: GE TV e Sportv

ARBITRAGEM

    1.
  1. Árbitra: María Eugenia GIL SORIANO (Spain / Espanha)
    2. 2.
  2. Assistente 1: Silvia FERNANDEZ PEREZ (Spain / Espanha)
    3. 3.
  3. Assistente 2: Rocío PUENTE PINO (Spain / Espanha)
    4. 4.
  4. Quarta árbitra: Rejane SILVA (Brazil / Brasil)
    5. 5.
  5. Inspetora: Regildenia MOURA (Brazil / Brasil)
    6. 6.
  6. Assistente de vídeo (VAR): Paola CEBOLLADA LOPEZ (Spain / Espanha)
    7. 7.
  7. Assistente VAR: Judit ROMANO GARCÍA (Spain / Espanha)
    8. 8.
  8. Observadora VAR: Cleidy MARY (Brazil / Brasil)

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ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

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ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson, Gisele Thompson, Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.

Entrada da Neo Química Arena para Brasil x Estados Unidos. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Entrada da Neo Química Arena para Brasil x Estados Unidos. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

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