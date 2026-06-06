Marta vai jogar? Arthur Elias define escalação do Brasil contra os Estados Unidos
Bola rola às 18h30, na Neo Química Arena
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil está escalado para enfrentar os Estados Unidos com uma boa notícia: a atacante Marta foi relacionada e está à disposição de Arthur Elias. Apesar de estar apta, o treinador optou por não iniciar a partida com a camisa dez.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Arthur Elias elogia Kaylane e não descarta estreia da joia do Flamengo: ‘Me surpreendeu’
Futebol Feminino06/06/2026
- Futebol Feminino
Arthur Elias faz convocação adicional, e Seleção Feminina tem mudanças; veja
Futebol Feminino29/05/2026
- Futebol Feminino
Torcedora organiza caravana só de mulheres para apoiar Seleção Brasileira em SP
Futebol Feminino06/06/2026
A Seleção Brasileira entra em campo com Lelê; Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha.
Do outro lado, os Estados Unidos chegam com força máxima, e Emma Hayes definiu o time titular com Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson, Gisele Thompson, Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
ONDE ASSISTIR A BRASIL X ESTADOS UNIDOS
- Data: sábado, 6 de junho de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: GE TV e Sportv
ARBITRAGEM
- Árbitra: María Eugenia GIL SORIANO (Spain / Espanha)
- Assistente 1: Silvia FERNANDEZ PEREZ (Spain / Espanha)
- Assistente 2: Rocío PUENTE PINO (Spain / Espanha)
- Quarta árbitra: Rejane SILVA (Brazil / Brasil)
- Inspetora: Regildenia MOURA (Brazil / Brasil)
- Assistente de vídeo (VAR): Paola CEBOLLADA LOPEZ (Spain / Espanha)
- Assistente VAR: Judit ROMANO GARCÍA (Spain / Espanha)
- Observadora VAR: Cleidy MARY (Brazil / Brasil)
💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Bia Zaneratto, Tainá Maranhão e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.
ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson, Gisele Thompson, Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias