A partida entre Brasil e Estados Unidos, marcada para esta terça-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, tem tudo para entrar para a história da Seleção Brasileira Feminina. A última parcial aponta mais de 37 mil ingressos vendidos, número que já supera o atual recorde de público no Nordeste e reforça a expectativa de casa cheia para o amistoso.

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Ainda é possível comprar ingressos no site Bilheteria Digital. As entradas para o setor superior norte custam entre R$ 30 e R$ 40, mais taxa do site. Clique aqui para saber mais.

A última vez que a Seleção Brasileira feminina atuou em Fortaleza foi em 23 de julho de 2016, quando venceu a Austrália por 3 a 1 em amistoso disputado no Estádio Presidente Vargas. A partida fez parte da preparação para os Jogos Olímpicos do Rio e marcou uma das raras passagens da equipe pela capital cearense, que desde então não voltou a receber jogos.

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O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Recorde de público da Seleção Brasileira no Nordeste

O recorde nordestino foi estabelecido em junho de 2024, durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Na ocasião, 33.272 torcedores acompanharam a vitória do Brasil sobre a Jamaica, por 4 a 0, na Arena Pernambuco. Dias depois, outras 31.547 pessoas estiveram presentes na Arena Fonte Nova, em Salvador, para novo triunfo sobre as jamaicanas.

Com a marca já ultrapassada na venda antecipada, Fortaleza se aproxima de registrar o maior público da história da Seleção Feminina na região. A expectativa agora é saber até onde a mobilização pode levar o número final de torcedores no Castelão.

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Já o maior público da história da Seleção Brasileira Feminina em território nacional ocorreu nos Jogos Olímpicos de 2016. Na semifinal contra a Suécia, disputada no Maracanã, 70.450 pessoas acompanharam a partida que terminou com eliminação brasileira nos pênaltis.

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