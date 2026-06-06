Quem for à Neo Química Arena neste sábado para acompanhar o amistoso entre Brasil e Estados Unidos precisará ficar atento às regras de acesso. Não será permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de clubes brasileiros. A medida vale inclusive para o Corinthians, dono da casa.

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Apenas camisas da Seleção Brasileira serão liberadas em todos os setores do estádio. Já as camisas da seleção dos Estados Unidos poderão ser utilizadas exclusivamente no espaço destinado à torcida visitante. Também está proibido o uso de uniformes de outras seleções nacionais.

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A partida, marcada para as 18h30, marca o reencontro entre brasileiras e norte-americanas. A expectativa é de público superior a 30 mil torcedores em Itaquera.

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Além das restrições de vestimenta, o estádio reforçou a lista de objetos proibidos, que inclui guarda-chuvas, capacetes, bandeiras com mastro, cigarros eletrônicos, garrafas, latas, bebidas alcoólicas, power banks e equipamentos fotográficos profissionais. Os portões serão abertos às 16h30.

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Ingressos seguem à venda para Brasil x Estados Unidos

Os ingressos para o amistoso continuam disponíveis por meio da plataforma oficial de vendas, a Bilheteria Digital. Os bilhetes do primeiro lote para os setores Sul e Sul Visitante custam a partir de R$ 35 na modalidade meia-entrada.

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Têm direito ao benefício estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens inscritos no programa ID Jovem, professores da rede pública e profissionais do magistério previstos na legislação paulista. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita, desde que permaneçam no colo do responsável e retirem ingresso específico no dia da partida.

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