Onze seleções já garantiram presença na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Nesta sexta-feira, Argentina, Alemanha e Colômbia se juntaram à lista de classificadas para o torneio.

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AMÉRICA DO SUL

A Argentina confirmou a vaga após empatar por 1 a 1 com o Peru. Diz abriu o placar para as argentinas no segundo tempo, enquanto Cox deixou tudo igual para as peruanas. O resultado, porém, foi suficiente para assegurar a classificação da equipe para o Mundial.

Já a Colômbia carimbou o passaporte para o Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai. O gol decisivo foi marcado por Gisela Robledo, atacante do Corinthians, em partida válida pela Liga das Nações Feminina da Conmebol.

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A competição continental distribui vagas diretas para a Copa do Mundo e ainda definirá outras representantes sul-americanas. Duas vagas seguem em aberto e serão disputadas por meio do Torneio Classificatório da Fifa, que contará com as seleções que terminarem a Liga das Nações nas segunda e terceira posições.

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EUROPA

A Alemanha confirmou sua classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 ao vencer a Noruega por 2 a 0, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias. Bicampeã mundial, a seleção alemã resolveu a partida ainda no primeiro tempo, com gols de Marie Müller, que marcou em sua estreia pela equipe principal, e Carlotta Wamser. Líder isolada do Grupo A4, a Alemanha chegou aos 13 pontos e garantiu matematicamente a vaga no Mundial que será disputado no Brasil.

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21 VAGAS SEGUEM EM DISPUTA

Até o momento, 11 das 32 vagas da Copa do Mundo Feminina de 2027 já foram preenchidas. Além do Brasil, classificado automaticamente por ser o país-sede, garantiram presença no torneio Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul, pela Ásia; Argentina e Colômbia, pela América do Sul; Nova Zelândia, pela Oceania; e Alemanha, pela Europa.

Outras 21 vagas seguem em disputa nas eliminatórias continentais. A Europa terá direito a 11 vagas diretas, a Ásia contará com seis representantes, enquanto África, Concacaf e Oceania terão quatro, quatro e uma vaga direta, respectivamente. Na América do Sul, além do Brasil, outras duas seleções avançam diretamente ao Mundial.

Também já começaram a ser definidas as participantes da Repescagem Internacional da Fifa, que distribuirá as últimas três vagas para a competição. Até agora, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês e Uzbequistão estão garantidos no torneio classificatório, que reunirá dez seleções na disputa pelos lugares restantes no Mundial.

Copa do Mundo Feminina: confira todas as seleções classificadas:

Brasil Austrália Coreia do Sul China Japão Nova Zelândia Filipinas Coreia do Norte Alemanha Argentina Colômbia

Seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. (Foto: Fifa/Divulgação)

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