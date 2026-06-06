Neste sábado, duas das maiores seleções do futebol feminino atual entram em campo na Neo Química Arena. Cada equipe seguirá uma estratégia, e o confronto, embora amistoso, representa um teste importante visando a Copa do Mundo Feminina de 2027. Sabendo disso, a técnica Emma Hayes, dos Estados Unidos, voltou a convocar o seu 'triple espresso', formado pelas atacantes Trinity Rodman, Sophia Wilson e Mallory Swanson.

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Brasil e Estados Unidos farão dois amistosos: o primeiro neste sábado (6), às 18h30, na Neo Química Arena, e o segundo na terça-feira (9), às 21h30, em Fortaleza (CE).

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O impacto do trio para a seleção dos Estados Unidos

As três foram decisivas na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e voltam a dividir uma convocação após quase dois anos. O período de ausência aconteceu principalmente por questões físicas e pessoais: Sophia Wilson e Mallory Swanson se afastaram da seleção por conta da maternidade, enquanto Rodman administrou problemas nas costas que limitaram sua participação em algumas convocações.

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Das três, quem vive o melhor momento em números na temporada é Sophia Wilson. A atacante do Portland Thorns soma cinco gols em 13 partidas da NWSL em 2026 e segue como uma das principais referências ofensivas da liga americana. Aos 25 anos, ela já acumula 24 gols em 57 jogos pela seleção dos Estados Unidos e foi eleita a melhor jogadora e artilheira da NWSL em 2022.

Trinity Rodman, de 24 anos, também chega em boa fase pelo Washington Spirit. A atacante tem três gols e quatro assistências em 13 partidas da NWSL nesta temporada e lidera a competição em assistências.

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Trinity Rodman assinou maior contrato do futebol feminino mundial (Foto: Reprodução X)

Já Mallory Swanson retorna gradualmente ao alto nível após a licença-maternidade. A atacante do Chicago Stars disputou apenas três partidas na atual temporada da NWSL, com um gol marcado. Mais experiente do trio, aos 28 anos, soma 75 jogos e 28 gols pela seleção americana. Swanson foi uma das protagonistas da campanha olímpica de 2024 e tem no currículo um título mundial conquistado em 2019.

Relembre a final olímpica entre Brasil e Estados Unidos

O último jogo das três atacantes juntas pela seleção dos Estados Unidos aconteceu justamente contra o Brasil, na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em uma partida equilibrada disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, as americanas venceram por 1 a 0 e conquistaram a medalha de ouro.

O único gol da decisão saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após uma rápida transição ofensiva, Mallory Swanson recebeu dentro da área e finalizou no canto para superar a goleira Lorena. O Brasil pressionou em busca do empate e criou boas oportunidades, especialmente com Adriana e Ludmila, mas não conseguiu balançar as redes.

O trio formado por Rodman, Wilson e Swanson foi uma das principais armas ofensivas dos Estados Unidos durante toda a campanha olímpica. Juntas, as três marcaram dez gols no torneio e foram fundamentais para recolocar a seleção americana no topo do futebol feminino olímpico após o bronze conquistado em Tóquio-2020.

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