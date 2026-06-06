Brasil vence Estados Unidos de virada com gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto
Seleção mostrou poder de reação diante de 31.336 torcedores em São Paulo
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O Brasil mostrou poder de reação e venceu os Estados Unidos por 2 a 1 neste sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo. Depois de sair atrás logo no primeiro minuto, a equipe comandada por Arthur Elias respondeu rapidamente, virou ainda na etapa inicial e confirmou mais um resultado positivo diante das norte-americanas.
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Brasil faz grande primeiro tempo
O começo foi complicado para o Brasil. Com menos de um minuto de jogo, as visitantes aproveitaram um erro na saída de bola, e Wilson avançou pelo centro antes de bater rasteiro no canto direito de Lelê para abrir o placar.
Com marcação agressiva e maior controle das ações, o Brasil passou a pressionar a saída de bola dos Estados Unidos e encontrou o empate aos 10 minutos. Isabela recebeu espaço pela direita e cruzou com precisão para Tainá Maranhão subir mais alto que a defesa e cabecear para o fundo das redes.
Embalada pela torcida, a Seleção manteve a intensidade e chegou à virada apenas três minutos depois. Bia Zaneratto arrancou pelo campo de ataque, tabelou com Dudinha e invadiu a área. A atacante finalizou cruzado, sem chances para McGlynn, colocando o Brasil em vantagem.
Os Estados Unidos tentaram responder principalmente nos contra-ataques. A melhor oportunidade veio aos 44 minutos, quando Wilson recebeu em velocidade e ficou cara a cara com Lelê. A goleira brasileira levou a melhor duas vezes no mesmo lance e evitou o empate antes do intervalo.
Com a vantagem construída ainda na primeira etapa, o Brasil foi para o vestiário em vantagem após um primeiro tempo de alta intensidade. A virada construída por Tainá Maranhão e Bia Zaneratto premiou uma equipe que conseguiu se recuperar rapidamente do gol sofrido logo no início da partida.
A etapa final foi aberta, com chances para Brasil e Estados Unidos. Bia Zaneratto tentou em chute de média distância, sem acertar o alvo. Do outro lado, Hutton levou perigo e obrigou Lelê a fazer ótima defesa para manter o placar inalterado. A goleira do Corinthians, inclusive, sentiu dor e precisou ser substituída por Lorena.
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FICHA TÉCNICA - BRASIL X ESTADOS UNIDOS
- Data: sábado, 6 de junho de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Público: 31.336
- Renda: R$ 1.689.402,50
- Gols: Tainá Maranhão e Bia Zaneratto (Brasil) e Wilson (EUA)
BRASIL: Lelê (Lorena); Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina (Yaya) e Kerolin; Bia Zaneratto (Gio Garbelini), Tainá Maranhão (Ludmila) e Dudinha (Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias.
ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson (Cooper), Gisele Thompson (Patterson), Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.
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