O Santos agiu rápido no mercado e já tem um nome forte para assumir as Sereias da Vila. Após a demissão de Caio Couto nesta sexta-feira (24), o clube tem no radar o técnico Marcelo Frigerio, de 55 anos, em movimento que busca dar novo fôlego à equipe no Brasileirão Feminino, segundo apurou o Lance!.

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Couto deixa o comando após uma trajetória relevante, marcada por títulos e participação direta na reconstrução do futebol feminino santista. Ainda assim, a diretoria optou por uma mudança de rota — atualmente, o time ocupa a 11ª colocação, com 10 pontos em sete rodadas. O próximo desafio será contra o Palmeiras, nesta segunda, no Allianz Parque, e a equipe será comandada pelo interino Bruno Barbosa.

Do outro lado, Frigerio surge como o principal alvo. Experiente no futebol feminino, ele acumula passagens por clubes tradicionais e seleções, além de rodagem internacional recente no México, seu último trabalho.

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Quem é Marcelo Frigerio

Italiano de nascimento, Marcelo Maria Frigerio tem experiência no futebol feminino sul-americano. O treinador soma trabalhos por equipes como Avaí/Kindermann, 3B da Amazônia, Cruzeiro e Grêmio, além de experiência em seleções, como a do Paraguai.

Seu último trabalho foi no Pumas, onde comandou a equipe nas últimas temporadas do Campeonato Mexicano Feminino. Em 2025/26, teve campanha de 12 vitórias, quatro empates e 14 derrotas em 30 jogos.

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Frigerio também carrega no currículo a conquista do Campeonato Paranaense Feminino. Caso o acerto com o Santos seja confirmado, ele chega com a missão de reorganizar o time e colocar as Sereias entre as protagonistas do cenário nacional.

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