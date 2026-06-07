Na tarde deste sábado, avó e neta seguiam lado a lado pela Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, rumo à estação Corinthians-Itaquera. Vestidas com camisas da Seleção Brasileira, demonstravam entusiasmo pela experiência que estava por vir: acompanhar da arquibancada o amistoso entre Brasil e Estados Unidos, duas potências do futebol feminino.

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O sonho de se tornar jogadora profissional já faz parte dos planos de Maria Luiza Teodoro dos Santos, de 15 anos. Ao Lance!, a meia-atacante contou que se inspira em nomes como Marta, Tamires e Gio Garbelini. A jovem também relembrou o encontro que teve com a lateral do Corinthians.

— Conheci a Tamires, do Corinthians. Foi muito legal. Ela é muito simpática — disse.

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Maria Luiza começou no futsal aos 6 anos e permaneceu na modalidade até os 12, quando fez a transição para o campo. Atualmente, joga society. Ela foi observada durante uma Copa Metropolitana e hoje treina na Chute Inicial do bairro Limão, rede oficial de escolas de futebol do Corinthians.

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— Ela treina com os meninos durante a semana e, aos sábados, com as meninas. Também se dedica muito aos estudos, está no primeiro ano do ensino médio. Mas gosta muito de jogar bola, é apaixonada por futebol — contou a avó, Sônia Teodoro.

As duas fizeram parte do público presente na Neo Química Arena para acompanhar a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, com gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto, e público de 31.336 torcedores. A atacante, ídola do Palmeiras, também está entre as jogadoras que a corintiana Maria Luiza já encontrou, tirou foto e passou a admirar ainda mais.

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Para a jovem, referências não faltam no futebol feminino. E ela espera que, no futuro, também possa inspirar outras meninas a seguir o mesmo caminho dentro dos gramados.

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