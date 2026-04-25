Com brasileiras, Benfica conquista o hexacampeonato português feminino
Thaís Lima, Clarinha e Nycole fazem parte do elenco na campanha do título confirmado após vitória sobre o Braga
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O Benfica confirmou neste sábado a conquista do hexacampeonato português feminino ao vencer o Braga por 3 a 1 e garantir matematicamente o título da Liga BPI ainda com rodadas por disputar. A equipe sustentou uma campanha de 13 vitórias em 16 jogos na competição nacional.
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O jogo que confirmou o título teve início com pressão alta e controle territorial do Benfica, que abriu o placar cedo com a brasileira Nycole Raysla. Diana Silva ampliou ainda no primeiro tempo e Carole Costa fechou o resultado na etapa final, enquanto o Braga descontou com Maribel Flores.
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Brasileiras no Benfica
O elenco campeão conta com presença de atletas brasileiras que tiveram diferentes níveis de participação ao longo da temporada. Nycole Raysla, que já aparece entre as principais finalizadoras do time na temporada, voltou a ser decisiva ao marcar no jogo do título.
Além dela, Thaís Lima e Clarinha também integram o grupo de jogadoras brasileiras no elenco do Benfica. Thaís Lima, jovem goleira de 18 anos, aparece como opção de elenco na posição, enquanto Clarinha, atacante de 20 anos, faz parte do grupo ofensivo utilizado na rotação da temporada.
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Clarinha 🗣️: "Vestir esta camisola não é para qualquer um. E ser campeão também não é para qualquer um." ❤️ pic.twitter.com/o8FqeYAQgE— SL Benfica Futebol Feminino (Apoio) (@BenficaFem) April 25, 2026
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