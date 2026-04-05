Brasileirão Feminino sub-20: confira confrontos das quartas de final

A fase de grupos do Brasileirão Feminino Sub-20 foi encerrada neste domingo e definiu os confrontos das quartas de final, com destaque para duelos equilibrados e a presença de equipes tradicionais que chegam embaladas por boas campanhas na primeira fase.

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Vitória da #BaseFeminina Sub-20! ✔️



O São Paulo venceu o Sport por 8️⃣ x 0️⃣, no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro!



⚽️⚽️ Vitorinha

⚽️ Ana Bia

⚽️ Vi Barretto

⚽️ Julia Vaini

⚽️ Rayka

⚽️ Vívia

⚽️ Carol Zaca… pic.twitter.com/uNxyAmTjAE — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) April 5, 2026

Quartas de final

Entre os jogos, chamam atenção o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, além do encontro entre São Paulo e Corinthians. Os confrontos das quartas ficaram definidos com Botafogo diante da Ferroviária, Palmeiras contra o Internacional, além dos clássicos já citados. As equipes à esquerda fazem o jogo de volta como mandantes, o que pode pesar em confrontos de margem técnica reduzida.

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Botafogo x Ferroviária

Flamengo x Fluminense

Palmeiras x Internacional

São Paulo x Corinthians

Invicto, Palmeiras avançou para próxima fase na liderança do Grupo F (Foto: João Brandino/@brandinofoto)

Datas-base

As datas-base do mata-mata do Brasileirão Feminino Sub-20 foram distribuídas ao longo de maio, com as quartas de final abrindo a fase eliminatória. Os jogos de ida estão previstos para o dia 26 de abril, um domingo, enquanto as partidas de volta acontecem em 30 de abril, na quinta-feira da mesma semana.

As semifinais serão disputadas em dois confrontos, com ida marcada para 7 de maio e volta no dia 14. Já a decisão do torneio também ocorre em duelos de ida e volta, com a primeira partida agendada para 21 de maio e o confronto decisivo programado para 28 de maio, encerrando o calendário da competição nacional de base.

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Fluminense avança ao mata-mata do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Campanhas dos classificados

O São Paulo terminou com a melhor campanha geral, somando 16 pontos e impressionando pelo ataque com 25 gols marcados. O Corinthians também se destacou com invencibilidade e apenas dois gols sofridos.

FIIIIIIMMMMM DE JOGO NA FAZENDINHAAA!!!!!!! 🏴🏳️



Em casa, o Corinthians venceu o Tarumã e está classificado para as quartas de final do Brasileiro Feminino Sub-20. 💜



Corinthians 4 🆚 2 Tarumã



⚽️⚽️ Dany Pereira

⚽️ Helô Camargo

⚽️ Gabi Jordi#AsBrabinhas#VaiCorinthians pic.twitter.com/vaQaAk1w1i — As Brabinhas (@asbrabinhas) April 5, 2026

Outros destaques foram Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Internacional, todos líderes de seus grupos com 15 ou 16 pontos. A Ferroviária, mesmo sem liderar, apresentou bons números, especialmente no setor ofensivo, enquanto o Fluminense mostrou regularidade ao dividir a liderança do Grupo B.

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Guerreirinhas Grenás estão classificadas às quartas do Brasileiro sub-20. (Pedro Alves | Ferroviária)

Equilíbrio e ataques fortes dão tom do mata-mata

O cenário das quartas de final indica confrontos abertos. Times como Flamengo, São Paulo e Ferroviária chegam com ataques entre os mais positivos da competição, enquanto Corinthians e Internacional se destacam pela organização sem a bola.

A tendência é de jogos definidos em detalhes, já que a diferença de desempenho entre os classificados foi pequena em vários grupos. O fator mando de campo no jogo de volta pode ser decisivo, especialmente em clássicos e confrontos diretos entre líderes.

Artilheiras da competição

A liderança é de Brendha, do Flamengo, com sete gols. Na sequência aparecem Rafaela, do Red Bull Bragantino, e Cury, do Santos, ambas com seis.

Brendha é a artilheira do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto:PaulaReis/Flamengo)

Com cinco gols, Vitorinha, do São Paulo, Lays, do Grêmio, e Gabi Tomé, do Palmeiras, seguem na briga. Logo atrás, nomes como Laura, do Internacional, e Nogueira, da Ferroviária, mantêm a disputa aberta na reta decisiva do torneio.