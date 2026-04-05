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Brasileirão Feminino sub-20: confira confrontos das quartas de final

Confrontos colocam frente a frente as melhores campanhas de cada grupo na primeira fase

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
20:24
Clubes classificados às quartas do Brasileirão Feminino sub-20.
imagem cameraClubes classificados às quartas do Brasileirão Feminino sub-20.
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A fase de grupos do Brasileirão Feminino Sub-20 foi encerrada neste domingo e definiu os confrontos das quartas de final, com destaque para duelos equilibrados e a presença de equipes tradicionais que chegam embaladas por boas campanhas na primeira fase.

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Quartas de final

Entre os jogos, chamam atenção o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense, além do encontro entre São Paulo e Corinthians. Os confrontos das quartas ficaram definidos com Botafogo diante da Ferroviária, Palmeiras contra o Internacional, além dos clássicos já citados. As equipes à esquerda fazem o jogo de volta como mandantes, o que pode pesar em confrontos de margem técnica reduzida.

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  • Botafogo x Ferroviária
  • Flamengo x Fluminense
  • Palmeiras x Internacional
  • São Paulo x Corinthians
Invicto, Palmeiras avançou para próxima fase na liderança do Grupo F (Foto: João Brandino/@brandinofoto)
Invicto, Palmeiras avançou para próxima fase na liderança do Grupo F (Foto: João Brandino/@brandinofoto)

Datas-base

As datas-base do mata-mata do Brasileirão Feminino Sub-20 foram distribuídas ao longo de maio, com as quartas de final abrindo a fase eliminatória. Os jogos de ida estão previstos para o dia 26 de abril, um domingo, enquanto as partidas de volta acontecem em 30 de abril, na quinta-feira da mesma semana.

As semifinais serão disputadas em dois confrontos, com ida marcada para 7 de maio e volta no dia 14. Já a decisão do torneio também ocorre em duelos de ida e volta, com a primeira partida agendada para 21 de maio e o confronto decisivo programado para 28 de maio, encerrando o calendário da competição nacional de base.

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Fluminense avança ao mata-mata do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Marina Garcia/FFC)
Fluminense avança ao mata-mata do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Campanhas dos classificados

O São Paulo terminou com a melhor campanha geral, somando 16 pontos e impressionando pelo ataque com 25 gols marcados. O Corinthians também se destacou com invencibilidade e apenas dois gols sofridos.

Outros destaques foram Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Internacional, todos líderes de seus grupos com 15 ou 16 pontos. A Ferroviária, mesmo sem liderar, apresentou bons números, especialmente no setor ofensivo, enquanto o Fluminense mostrou regularidade ao dividir a liderança do Grupo B.

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Guerreirinhas Grenás estão classificadas às quartas do Brasileiro sub-20. (Pedro Alves | Ferroviária)
Guerreirinhas Grenás estão classificadas às quartas do Brasileiro sub-20. (Pedro Alves | Ferroviária)

Equilíbrio e ataques fortes dão tom do mata-mata

O cenário das quartas de final indica confrontos abertos. Times como Flamengo, São Paulo e Ferroviária chegam com ataques entre os mais positivos da competição, enquanto Corinthians e Internacional se destacam pela organização sem a bola.

A tendência é de jogos definidos em detalhes, já que a diferença de desempenho entre os classificados foi pequena em vários grupos. O fator mando de campo no jogo de volta pode ser decisivo, especialmente em clássicos e confrontos diretos entre líderes.

Artilheiras da competição

A liderança é de Brendha, do Flamengo, com sete gols. Na sequência aparecem Rafaela, do Red Bull Bragantino, e Cury, do Santos, ambas com seis.

Brendha é a artilheira do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto:PaulaReis/Flamengo)
Brendha é a artilheira do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto:PaulaReis/Flamengo)

Com cinco gols, Vitorinha, do São Paulo, Lays, do Grêmio, e Gabi Tomé, do Palmeiras, seguem na briga. Logo atrás, nomes como Laura, do Internacional, e Nogueira, da Ferroviária, mantêm a disputa aberta na reta decisiva do torneio.

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