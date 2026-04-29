Brasileirão Feminino sub-20: onde assistir aos jogos de volta

Os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino Sub-20 acontecem nesta quinta-feira (30), com definição das equipes semifinalistas. Todas as partidas terão transmissão ao vivo pela CBF TV no Youtube.

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O Botafogo recebe a Ferroviária, às 20h, no Estádio Nilton Santos, precisando reverter a derrota por 3 a 0 sofrida na ida. Mais cedo, às 15h, o Flamengo enfrenta o Fluminense, na Gávea, após empate em 2 a 2 no primeiro confronto.

No mesmo horário, o Palmeiras encara o Internacional, na Arena Barueri, depois da vitória colorada por 2 a 1 na ida. Já São Paulo e Corinthians duelam em Santana de Parnaíba, também às 15h, com a disputa completamente aberta após o 0 a 0 no primeiro jogo.

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Inter vence Palmeiras no jogo de ida do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Lara Vantzen / Sport Club Internacional)

Como foram os jogos de ida

Nos primeiros confrontos, Ferroviária e Internacional aproveitaram o mando de campo e largaram em vantagem. A equipe grená fez 3 a 0 sobre o Botafogo, enquanto o Inter venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada.

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Já o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense terminou empatado em 2 a 2, com quatro gols ainda no primeiro tempo. No duelo paulista, Corinthians e São Paulo ficaram no 0 a 0, deixando a decisão totalmente indefinida para o jogo de volta.

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FlamengoxFluminense_CampeonatoBRasileiro-U20F_ValeDasLaranjeiras_26-04-2026_Foto:PaulaReis/Flamengo