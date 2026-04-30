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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 9ª rodada

Rodada tem início nesta sexta-feira e segue até segunda

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/04/2026
20:52
Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraTaça do Brasileirão Feminino. (Foto: Fabio Souza / CBF)
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A 9ª rodada do Brasileirão Feminino promete movimentar a tabela e terá opções variadas de transmissão para os torcedores. Os jogos acontecem entre sexta-feira (1º) e segunda-feira (4), com exibição em TV aberta, fechada e plataformas digitais.

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Onde assistir – 9ª rodada

  1. 01/05 (sexta), 15h – Juventude x Cruzeiro – NSports
  2. 01/05 (sexta), 16h – Atlético-MG x Fluminense – NSports
  3. 01/05 (sexta), 16h – Santos x Internacional – TV Brasil
  4. 01/05 (sexta), 17h – Ferroviária x Mixto-MT – a definir
  5. 01/05 (sexta), 17h30 – Grêmio x Corinthians – SporTV
  6. 02/05 (sábado), 15h – América-MG x Vitória – a definir
  7. 02/05 (sábado), 16h – Bahia x Palmeiras – TV Brasil
  8. 03/05 (domingo), 18h – Botafogo x Bragantino – Uol
  9. 04/05 (segunda), 21h – São Paulo x Flamengo – Sportv

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Classificação do Brasileirão Feminino

PosTimePJVEDGPGCSG

1

Corinthians

19

8

6

1

1

21

8

13

2

Palmeiras

17

8

5

2

1

18

8

10

3

São Paulo

17

8

5

2

1

12

5

7

4

Bahia

15

8

5

0

3

15

12

3

5

Flamengo

15

8

4

3

1

15

10

5

6

Fluminense

14

8

4

2

2

10

7

3

7

Internacional

14

8

4

2

2

9

6

3

8

Cruzeiro

13

8

3

4

1

14

10

4

9

Ferroviária

12

8

3

3

2

10

9

1

10

Bragantino

11

8

3

2

3

14

15

-1

11

Santos

11

8

2

5

1

10

8

2

12

Grêmio

10

8

3

1

4

10

9

1

13

Atlético-MG

8

8

2

2

4

8

8

0

14

Mixto-MT

6

8

1

3

4

6

13

-7

15

Botafogo

5

7

1

2

4

7

12

-5

16

Juventude

4

8

1

1

6

3

10

-7

17

América-MG

2

8

0

2

6

3

19

-16

18

Vitória

1

7

0

1

6

5

21

-16

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