Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 9ª rodada

A 9ª rodada do Brasileirão Feminino promete movimentar a tabela e terá opções variadas de transmissão para os torcedores. Os jogos acontecem entre sexta-feira (1º) e segunda-feira (4), com exibição em TV aberta, fechada e plataformas digitais.

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Onde assistir – 9ª rodada

01/05 (sexta), 15h – Juventude x Cruzeiro – NSports 01/05 (sexta), 16h – Atlético-MG x Fluminense – NSports 01/05 (sexta), 16h – Santos x Internacional – TV Brasil 01/05 (sexta), 17h – Ferroviária x Mixto-MT – a definir 01/05 (sexta), 17h30 – Grêmio x Corinthians – SporTV 02/05 (sábado), 15h – América-MG x Vitória – a definir 02/05 (sábado), 16h – Bahia x Palmeiras – TV Brasil 03/05 (domingo), 18h – Botafogo x Bragantino – Uol 04/05 (segunda), 21h – São Paulo x Flamengo – Sportv

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Classificação do Brasileirão Feminino