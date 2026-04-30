Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 9ª rodada
Rodada tem início nesta sexta-feira e segue até segunda
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A 9ª rodada do Brasileirão Feminino promete movimentar a tabela e terá opções variadas de transmissão para os torcedores. Os jogos acontecem entre sexta-feira (1º) e segunda-feira (4), com exibição em TV aberta, fechada e plataformas digitais.
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Onde assistir – 9ª rodada
- 01/05 (sexta), 15h – Juventude x Cruzeiro – NSports
- 01/05 (sexta), 16h – Atlético-MG x Fluminense – NSports
- 01/05 (sexta), 16h – Santos x Internacional – TV Brasil
- 01/05 (sexta), 17h – Ferroviária x Mixto-MT – a definir
- 01/05 (sexta), 17h30 – Grêmio x Corinthians – SporTV
- 02/05 (sábado), 15h – América-MG x Vitória – a definir
- 02/05 (sábado), 16h – Bahia x Palmeiras – TV Brasil
- 03/05 (domingo), 18h – Botafogo x Bragantino – Uol
- 04/05 (segunda), 21h – São Paulo x Flamengo – Sportv
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Classificação do Brasileirão Feminino
|Pos
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
1
Corinthians
19
8
6
1
1
21
8
13
2
Palmeiras
17
8
5
2
1
18
8
10
3
São Paulo
17
8
5
2
1
12
5
7
4
Bahia
15
8
5
0
3
15
12
3
5
Flamengo
15
8
4
3
1
15
10
5
6
Fluminense
14
8
4
2
2
10
7
3
7
Internacional
14
8
4
2
2
9
6
3
8
Cruzeiro
13
8
3
4
1
14
10
4
9
Ferroviária
12
8
3
3
2
10
9
1
10
Bragantino
11
8
3
2
3
14
15
-1
11
Santos
11
8
2
5
1
10
8
2
12
Grêmio
10
8
3
1
4
10
9
1
13
Atlético-MG
8
8
2
2
4
8
8
0
14
Mixto-MT
6
8
1
3
4
6
13
-7
15
Botafogo
5
7
1
2
4
7
12
-5
16
Juventude
4
8
1
1
6
3
10
-7
17
América-MG
2
8
0
2
6
3
19
-16
18
Vitória
1
7
0
1
6
5
21
-16
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