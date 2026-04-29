Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Palmeiras, disse que o clube recebeu seis propostas oficiais do exterior — de clubes da Espanha, México, Estados Unidos e Inglaterra — e que uma eventual negociação poderia se tornar a maior venda da história do futebol feminino. A declaração foi feita ao podcast Podporco e ao vivo na GE TV, no clássico contra o Santos, na última segunda-feira.

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Mesmo diante dos valores elevados, o clube decidiu não avançar nas conversas neste momento, alegando um projeto esportivo em andamento e a importância da atleta no elenco. Aos 21 anos, a jogadora soma convocações recentes para a Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos principais ativos técnicos e financeiros do clube, que prioriza a manutenção da base para seguir competitivo na temporada.

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Como Tainá Maranhão se tornou protagonista no Palmeiras

Nos bastidores, o crescimento de Tainá foi conduzido com cautela e planejamento. Desde sua chegada, o clube optou por uma integração gradual, permitindo que ela se adaptasse ao nível competitivo enquanto ganhava minutos em campo. Primeiro, Maranhão foi bem no sub-20 das Palestrinas, para depois ser promovida à equipe principal.

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Outro fator relevante foi o ambiente coletivo. A atacante frequentemente destaca o apoio das companheiras e a influência de jogadoras mais experientes no seu desenvolvimento. Essa convivência contribuiu para aprimorar sua leitura de jogo e sua capacidade de decisão em lances ofensivos. Os números das últimas temporadas refletem esse avanço, com crescimento em gols, assistências e protagonismo, além da consolidação como nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira.

Parte da evolução de Tainá Maranhão no palmeiras está ligada a um plano de metas individuais definido pelo staff. Já reconhecida pela velocidade e pelo drible, a atacante passou por um processo gradual de desenvolvimento: primeiro, aumentar a presença no terço final, depois aprimorar as finalizações e, na sequência, converter essas ações em gols, tornando seu jogo mais eficiente.

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A permanência no Palmeiras, portanto, não é apenas uma escolha financeira ou estratégica de mercado, mas parte de um projeto esportivo que vê em Tainá Maranhão uma peça em evolução contínua, com potencial para atingir patamares ainda mais altos tanto no clube quanto no cenário internacional.

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