Neste domingo (17), o Palmeiras superou o Flamengo e se classificou no Brasileirão Feminino após vitória por 3 a 0. O primeiro gol foi marcado por Tainá Maranhão, aos 15 minutos do segundo tempo.

A atacante avançou esquerda, fez bela jogada individual, cortou a marcadora e soltou uma bomba no ângulo esquerdo de Vivi. O gol mostrou a face decisiva de Tainá Maranhão, que cresceu no comando de Camilla Orlando e compõe a dupla ideal ao lado de Amanda Gutierres.

— Eu gosto dos dois lados (ponta direita e esquerda), mas é do jogo, o que ele propõe. Obviamente eu sou mais feliz na esquerda, mas independente disso vou tentar desenvolver meu futebol o máximo possível — explicou Maranhão, sobre seu posicionamento em campo.

Nos últimos três jogos, Maranhão balançou as redes quatro vezes. Na temporada, são sete gols e oito assistências em 22 partidas. Os gols, como tem sido comum na temporada, ocorrem após belos dribles e chutes precisos, muitas vezes buscando ângulos indefensáveis.

— Acima de tudo, se não fosse o grupo, eu não conseguiria fazer os gols. Então, eu queria dedicar ao grupo. Estamos unidos e fechados para conseguir a classificação — disse a craque.

Acreditar na força do grupo, evoluir taticamente e conquistar a confiança de Camilla Orlando tornam Tainá peça fundamental das palestrinas na reta final do Brasileirão.

— Felicidade, ousadia, é o meu jogo. Quando peguei na bola senti todas as meninas me apoiando, dizendo 'vai para cima' e eu fui feliz, mostrando meu jogo, minha qualidade — destacou.

Tainá dá volta por cima após vice do Palmeiras

Em julho, Tainá perdeu o pênalti decisivo que determinou o vice-campeonato do Palmeiras na The Women's Cup, diante do Racing Louisville.

— Aquele momento foi muito difícil, até hoje é, mas isso faz parte do futebol. Com certeza aquele momento me fez evoluir e hoje ser uma atleta melhor, e em relação a isso as meninas tem uma grande influência nisso. Quando eu perdi o pênalti, fui a que mais ficou mal, porque todo elenco mostrou confiança para mim, o quanto confiam em mim — relembrou ela.

