O Palmeiras segue avançando no planejamento para a temporada 2026 e já começou a garantir a permanência de nomes importantes do elenco feminino. Entre as atletas que tiveram seus contratos renovados estão Tainá Maranhão, Pati Maldaner, Fê Palermo e Ingryd Lima, reforçando a base das Palestrinas para o próximo ano.

Um dos primeiros movimentos foi a renovação de Tainá Maranhão, que estendeu seu vínculo por mais uma temporada com o Verdão. A atacante segue como peça importante do elenco alviverde.

Quem também permanece é Pati Maldaner. A zagueira teve o contrato renovado e continuará vestindo a camisa do Palmeiras em 2026. Referência defensiva e liderança dentro de campo, Pati comemorou a extensão do vínculo nas redes sociais e reforçou o compromisso com o clube.

Outra permanência confirmada é a de Fê Palermo, que seguirá no elenco das Palestrinas após renovar contrato. A lateral continua fazendo parte dos planos de Rosana Augusto para a próxima temporada.

Fechando a lista de renovações, o Palmeiras também garantiu a continuidade de Ingryd Lima, que estendeu seu vínculo com o clube e segue no elenco para 2026.

O ano do Palmeiras no feminino

O Palmeiras feminino encerrou a temporada 2025 com números consistentes nas principais competições do calendário. No Campeonato Brasileiro, a equipe disputou 19 partidas, com 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 46 gols marcados e 27 sofridos.

Na Copa do Brasil Feminina, o Verdão teve campanha perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos, 20 gols anotados e apenas dois sofridos, resultado que garantiu o título nacional.

Já no Campeonato Paulista, foram 18 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, além de 36 gols feitos e 11 sofridos. Além disso, o Palmeiras também conquistou a Brasil Ladies Cup em 2025 e, com isso, encerrou a temporada com três títulos.