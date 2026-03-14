Após conquistar a Copa Rio Feminina, o Fluminense volta a campo neste sábado (14), desta vez pelo Brasileirão Feminino, para enfrentar o Grêmio fora de casa, às 18h, com transmissão da NSports. As Guerreiras do Fluzão chegam embaladas pelo título estadual e buscam manter a invencibilidade na competição nacional.

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A conquista teve um gosto especial para a atacante Keké, uma das peças importantes da equipe. A jogadora celebrou o troféu, o primeiro da história do futebol feminino do clube desde a criação da modalidade, em 2019, e ainda mais marcante por ter sido conquistado em um clássico diante do Flamengo. Durante toda a campanha, o Fluminense terminou com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols.

— É uma sensação indescritível fazer parte de um momento histórico para o clube e para o futebol feminino do Fluminense. Sabíamos do peso do clássico e da dificuldade da decisão, mas o grupo entrou muito concentrado e mostrou em campo tudo o que trabalhamos ao longo da competição. Conquistar esse primeiro título mostra que estamos no caminho certo. Para mim também tem um sabor especial, por ser meu primeiro troféu com essa camisa — destacou a atacante.

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Mesmo com o início de temporada marcado pela conquista, o elenco tricolor mantém os pés no chão para a sequência do calendário. Segundo Keké, o título serve como combustível para o restante do ano, mas o foco já está nos próximos desafios.

— A conquista traz ainda mais motivação para o restante da temporada. Quando você ganha um título, as expectativas naturalmente aumentam, mas encaramos isso de forma positiva. Nosso grupo é muito pé no chão e entende que o ano está só começando. Vamos comemorar esse momento, mas já com a cabeça voltada para os próximos jogos, trabalhando forte para manter o nível e buscar novas conquistas — afirmou.

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