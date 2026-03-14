Torcedoras do Fluminense organizam ato contra femincídio antes de jogo contra o Athletico-PR

As torcedoras do Fluminense se uniram para organizar uma caminhada contra o feminicídio e a violência contra a mulher neste domingo (15), antes do jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. Os times se enfrentam às 16h, no Maracanã.

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A iniciativa das torcedoras se dá cerca de uma semana após o Dia Internacional da Mulher, data que marca a luta por igualdade de gênero e se estende durante todo o mês de março. O movimento ganhou ainda mais força diante do crescente índice de feminicídios no Brasil e da proliferação de discursos misóginos nas redes sociais.

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O ato representa a união de mulheres de diferentes organizadas e núcleos da torcida tricolor e estará aberta para as athleticanas. A concentração do ato está marcada para 13h30, na rampa do metrô da estação Maracanã, com saída às 14h30 em direção a entrada C do Setor Sul, onde fica a torcida do Fluminense.

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Torcedoras do Fluminense organizam ato contra o feminicídio antes de partida contra o Athletico-PR (Foto: Reprodução)

Informações sobre o ato antes de Fluminense x Athletico-PR

Concentração: rampa do metrô da estação Maracanã, às 13h30

Saída: 14h30, em direção à entrada C do Setor Sul

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