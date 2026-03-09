O fim de semana foi especial para o futebol feminino do Fluminense, que conquistou o primeiro título na categoria profissional. A taça da Copa Rio foi levantada na manhã de domingo (8), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, ao vencer o Flamengo por 2 a 0, com gols de Kamilla e Carioca.

O troféu veio com méritos: as Guerreiras encerraram a competição com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. Destaque importante para a vitória nos três clássicos, algo inédito para o clube no torneio, que chega a sua 5ª edição.

Do setor defensivo, fundamental para a grande campanha, a zagueira Anny e a goleira Kemelli chegaram nesta temporada para reforçar o Tricolor e atuar ao lado de Keké, Sorriso, Gislaine e Cotrim. A defensora, titular no clássico decisivo, exaltou a coletividade do elenco.

— Para ter uma defesa tão sólida assim a gente tem que acreditar no grupo, acreditar no processo. Desde que cheguei aqui as meninas me acolheram muito bem e ter essa energia de não ter vaidade na defesa, de quem entrar vai resolver o problema, quem entrar vai dar conta do recado. E o Saulo também passa muita confiança para que a gente consiga jogar. Então, acho que o pilar da nossa defesa é a humildade de aceitar quem joga e quem não joga, sempre com energia positiva. No treinamento é a mesma coisa, a gente sempre se ajuda, sempre se cobra. Eu acho que a Copa Rio foi uma competição para mostrar para todo mundo que o Fluminense está evoluindo. Tanto fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Eu acho que o processo é o mais importante — disse Anny.

Anny, zagueira do Fluminense, em campo na Copa Rio Feminina (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

A arqueira, multicampeã pelo Corinthians, foi contratada para assumir a posição deixada por Cláudia, que reforçou o Cruzeiro. Contra o Flamengo, teve atuação segura e fez uma grande defesa quando o jogo ainda estava 1 a 0, segurando a vantagem que seria ampliada por Carioca no segundo tempo.

— Fico muito feliz e grata por tudo que vem acontecendo. Chegar em um clube como o Fluminense e já poder fazer parte de uma conquista histórica, ainda mais de forma invicta e sem sofrer gols, é algo muito especial. Mas acredito muito que isso é fruto de um trabalho coletivo. A solidez defensiva não é só da goleira ou da linha de defesa, começa desde o ataque, com todo mundo comprometido em marcar e ajudar a equipe. No dia a dia a gente trabalha muito, ajusta bastante posicionamento, comunicação e detalhes que fazem toda diferença dentro de campo. Existe muita confiança entre nós, e isso fortalece muito a defesa. Fico feliz por poder contribuir, por ajudar a equipe quando preciso, e por fazer parte de um grupo que trabalha tanto e acredita muito no que está construindo — afirmou Kemelli.

Com cerca de seis meses no comando do time, Saulo Silva teve mais tempo de trabalho e na montagem do elenco antes de participar da conquista histórica para o futebol feminino do Fluminense. Assim como Anny, o treinador elogiou o comprometimento coletivo da equipe e destacou a força demonstrada nos clássicos.

— A solidez defensiva foi um fator muito importante na nossa campanha, mas eu gosto sempre de destacar que isso é fruto de algo coletivo. Defesa não é apenas das zagueiras ou da goleira, é um comportamento de toda a equipe. O que mais me orgulha nesse processo é o nível de comprometimento das atletas com aquilo que é planejado e trabalhado no dia a dia. Elas compraram a ideia, colocaram muita energia em campo e se dedicaram muito para executar o que foi proposto. Passar por três clássicos sem sofrer gols mostra muito da concentração, da disciplina tática e, principalmente, da entrega dessas meninas. Foram jogos difíceis, de muita intensidade, mas a união do grupo, a vontade de lutar uma pela outra e a dedicação em cada detalhe fizeram a diferença. Esse título também passa muito por isso, um grupo que trabalha junto, que acredita no processo e que se compromete em dar o máximo para representar bem o clube e alcançar os objetivos.

Saulo Silva, treinador do Fluminense Feminino (Foto: Leronardo Brasil/FFC)

Números do Fluminense na Copa Rio Feminina

Em 2026, a Copa Rio Feminina foi reduzida a um único turno, com cada time disputando quatro jogos. O Fluminense teve quatro vitórias, 11 gols marcados e nenhum sofrido. Gaby Louvain foi a artilheira do time e da competição, com três gols.

Fluminense 2 x 0 Flamengo

Fluminense 7 x 0 Heips

Vasco 0 x 1 Fluminense

Fluminense 1 x 0 Botafogo

Próximos desafios do Fluminense

No Brasileirão, o Tricolor está na sétima colocação, com quatro pontos. A equipe venceu o Vitória por 1 a 0 na primeira rodada e empatou por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa. Agora, a equipe volta a campo no sábado (14/03), às 18h, para enfrentar o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), com transmissão do Sportv.