Futebol Feminino

Fluminense vence Flamengo e conquista Copa Rio Feminina

Kamilla e Carioca balançaram as redes

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/03/2026
12:40
imagem cameraXerém, RJ, Brasil - Estádio Marcelo Vieira. Fluminense enfrenta o Flamengo pela 5° rodada da Copa Rio Feminina 2026. (FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)
Neste domingo (8), o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou a Copa Rio Feminina 2026. O jogo ocorreu no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e Kamilla e Carioca marcaram os gols do Flu.

O Fluminense conquista o título com 100% de aproveitamento, conquistando 12 pontos em quatro jogos. O Flamengo fica com o vice-campeonato.

➡️ Futebol feminino vive boom global e amplia audiência; veja números

+ Aposte em jogos do Fluminense no Brasileirão Feminino
Xerém, RJ, Brasil - Estádio Marcelo Vieira. Fluminense enfrenta o Flamengo pela 5° rodada da Copa Rio Feminina 2026. (Foto: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)

Próximos desafios do Fluminense

No Brasileirão, o Tricolor está na sétima colocação, com quatro pontos. A equipe venceu o Vitória por 1 a 0 na primeira rodada e empatou por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa.

Agora, a equipe do técnico Saulo Silva volta a campo no sábado (14/03), às 18h, para enfrentar o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), com transmissão do Sportv.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

