Fluminense vence Flamengo e conquista Copa Rio Feminina
Kamilla e Carioca balançaram as redes
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (8), o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0 e conquistou a Copa Rio Feminina 2026. O jogo ocorreu no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e Kamilla e Carioca marcaram os gols do Flu.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Sochor se reinventa como camisa 10 e lidera Fluminense no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino22/02/2026
- Futebol Feminino
Fluminense marca no apagar das luzes contra o Corinthians e garante empate heroico no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino20/02/2026
- Futebol Feminino
Fluminense renovou contrato de 13 jogadoras do time feminino; veja lista
Futebol Feminino31/12/2025
O Fluminense conquista o título com 100% de aproveitamento, conquistando 12 pontos em quatro jogos. O Flamengo fica com o vice-campeonato.
➡️ Futebol feminino vive boom global e amplia audiência; veja números
+ Aposte em jogos do Fluminense no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Próximos desafios do Fluminense
No Brasileirão, o Tricolor está na sétima colocação, com quatro pontos. A equipe venceu o Vitória por 1 a 0 na primeira rodada e empatou por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa.
Agora, a equipe do técnico Saulo Silva volta a campo no sábado (14/03), às 18h, para enfrentar o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), com transmissão do Sportv.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
- Matéria
- Mais Notícias