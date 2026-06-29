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Chefe da Audi analisa Gabriel Bortoleto na F1 2026: 'Deu para ver'

Piloto brasileiro ficou fora da zona de pontuação na Áustria, mas impressionou

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 10:18
Atualizado há 2 minutos
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O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
Gabriel Bortoleto caminha pelo paddock no primeiro dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Gabriel Bortoleto parece ter agradado aos chefes após a corrida deste domingo (28). Mesmo sem somar novos pontos no Grande Prêmio da Áustria, o brasileiro se destacou pelo bom desempenho e recebeu elogios da Audi. O chefe da equipe, Allan McNish, chegou a classificar a atuação do time como a melhor da temporada de 2026.

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    A visão mostrada pela transmissão representa apenas uma pequena parcela do que é analisado durante um fim de semana de corrida. Enquanto a maioria dos fãs acompanha apenas os carros na pista, as equipes monitoram uma série de dados e estatísticas em busca do melhor desempenho possível. E, nesse aspecto, para McNish, não há motivos para críticas a Bortoleto.

    — Do ponto de vista da pilotagem, a precisão de Gabriel na classificação foi excelente, tirando o máximo proveito do carro. Deu para ver em suas câmeras onboard o comportamento do carro em movimento e a consistência nas curvas. E, na corrida em si, achei que ele fez um trabalho excelente, com forte ritmo nas 71 voltas. Foi uma corrida realmente limpa e forte, da qual ele deve voltar para casa satisfeito — disse McNish.

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    Com pneus macios na largada, Bortoleto apostou em uma estratégia diferente da maioria do grid e ganhou uma posição ainda na volta inicial. O brasileiro protagonizou boas disputas ao longo da prova, superando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de aparecer provisoriamente entre os dez primeiros após o ciclo de paradas nos boxes.

    A primeira visita aos boxes ocorreu na volta 19, quando retornou à pista na 15ª colocação. Já na volta 46, fez sua segunda parada e voltou em 12º, logo atrás de Nico Hulkenberg. No trecho final da corrida, porém, encontrou dificuldades para ultrapassar Arvid Lindblad, que contava com pneus médios mais novos, e terminou a prova na 11ª posição.

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    Falta de sorte na F1?

    Apesar de destacar a evolução apresentada pela Audi, Bortoleto admitiu certa frustração pelo resultado. O brasileiro acredita que extraiu o máximo possível do carro, mas lamentou a ausência de abandonos ou incidentes à sua frente que pudessem abrir caminho para uma chegada dentro da zona de pontuação.

    — Eu fiz tudo, não tinha muito o que fazer mais. Eu dei meu melhor ali na pista, fiz uma boa largada, ganhei uma posição em cima do Gasly. Perdi uma do Ocon, mas consegui recuperar em algumas voltas. Tive um bom ritmo durante grande parte da corrida. Sendo bem sincero, eu saio um pouco frustrado, porque, quando eu faço uma corrida dessas, ninguém quebra na frente para a gente pegar uns pontinhos — desabafou Bortoleto.

    O piloto de 21 anos também destacou os avanços recentes da equipe, que apresentou evolução ao longo das últimas etapas e voltou a mostrar competitividade na Áustria. Ainda assim, a avaliação do brasileiro é que os problemas de potência enfrentados durante o fim de semana limitaram um resultado mais expressivo.

    — A gente conseguiu trazer uma grande evolução para o carro, que acabou sendo um pouco ofuscada pela perda de potência que a gente teve esse final de semana. Mas, vamos para o próximo.

    Mesmo sem ampliar a contagem de pontos na temporada, Gabriel Bortoleto deixou Spielberg com sinais positivos para a sequência do campeonato. Em crescimento no pelotão intermediário, a Audi busca transformar a competitividade apresentada nas últimas etapas em resultados concretos nas próximas corridas da Fórmula 1.

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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