Fórmula 1

F1: Verstappen estaria em negociação com a McLaren, diz jornalista

Rumores de conversas entre piloto e atual bicampeã mundial de construtores surgem no paddock

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/05/2026
22:21
Max Verstappen, da Red Bull, ajusta o capacete nos boxes durante a classificação da sprint do GP da China de F1, em Xangai, em 13 de março de 2026 (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
Verstappen ajusta o capacete nos boxes durante a classificação da sprint do GP da China (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
Mesmo tendo contrato com a Red Bull Racing até 2028, o futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 é cercado de incertezas. A McLaren já estaria monitorando a situação e negociando com o tetracampeão mundial, conforme divulgado pelo renomado jornalista Joe Saward nesta segunda-feira (11).

Segundo o repórter especializado em F1, os rumores de que Verstappen teria iniciado conversas para uma eventual transferência para a escuderia britânica estão circulando no paddock. O piloto austríaco estaria estudando as possibilidades e não teria a Mercedes ou a Ferrari como prioridade, mas sim a atual bicampeã do mundial de construtores.

Vale lembrar que a McLaren passará a contar com Gianpiero Lambiase na equipe a partir de 2027. Atualmente na Red Bull, o engenheiro é tido como um profissional de confiança por Verstappen, que já afirmou que só trabalharia na categoria ao lado do parceiro ítalo-britânico.

Entenda a situação de Max Verstappen

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Além da já anunciada saída de Gianpiero Lambiase, fatores como as recentes mudanças nas regras da F1 e o baixo rendimento do carro da Red Bull têm deixado Max Verstappen desmotivado com a categoria que disputa atualmente. Durante a pausa provocada pelo cancelamento de GPs que aconteceriam no Oriente Médio em abril, o austríaco de 28 anos correu o Gran Turismo em Nürburgring, na Alemanha, o que reforçou sua postura de descontentamento.

Após quatro GPs, Verstappen e Red Bull ocupam o sétimo lugar da tabela em seus respectivos campeonatos mundiais (pilotos e construtores). O piloto ainda não conquistou pódios em 2026.

Quando e onde será o próximo GP de F1?

O quinto Grande Prêmio da Fórmula 1 2026 será no Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, entre os dias 22 e 24 de maio.

Na sexta-feira (22), acontecem os treinos livres e a classificação sprint. No sábado (23), a corrida sprint e a classificação. Já no domingo (24), será realizada a corrida principal.

