Russell triunfa na Áustria e volta a vencer na F1 2026; Bortoleto é 11º
Max Verstappen e Kimi Antonelli fecharam pódio da oitava etapa da F1 2026
A espera finalmente acabou! George Russell conquista segunda vitória na temporada, neste domingo (28), no Grande Prêmio da Áustria. O pódio, válido pela oitava etapa de 2026 da Fórmula 1, contou ainda com Max Verstappen, em segundo, e Kimi Antonelli, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou preso na 11ª colocação e não pontua.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto optou pelos pneus macios na largada, estratégia diferente da maior parte do grid, e ganhou uma posição logo na primeira volta. O brasileiro teve boas disputas ao longo da corrida, ultrapassando Esteban Ocon, Franco Colapinto e Oliver Bearman, além de figurar momentaneamente entre os dez primeiros após a sequência de paradas dos adversários.
A primeira parada aconteceu na volta 19, quando retornou à pista em 15º lugar. O brasileiro voltou aos boxes na volta 46 e retornou em 12º, atrás de Nico Hulkenberg. Nas voltas finais, Bortoleto ficou preso atrás de Arvid Lindblad, que tinha pneus médios mais novos, e não conseguiu avançar. Assim, cruzou a linha de chegada na 11ª posição, ficando muito próximo de conquistar mais um resultado dentro da zona de pontuação.
➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1
Como foi a corrida?
George Russell teve uma largada tranquila e conseguiu manter a liderança na primeira volta, enquanto Lewis Hamilton superou Charles Leclerc para assumir a segunda colocação. Atrás, Max Verstappen protagonizou uma grande recuperação, ultrapassando Antonelli e Leclerc em uma mesma sequência para subir ao terceiro lugar ainda nos primeiros giros.
A disputa pelas primeiras posições seguiu intensa, com Hamilton e Verstappen trocando ultrapassagens em um duelo que animou a primeira metade da prova. A estratégia começou a ganhar importância a partir da janela de pit stops.
Hamilton foi um dos primeiros pilotos da frente a parar, seguido por Leclerc, Russell e Oscar Piastri. Um Safety Car Virtual foi acionado na volta 25 após Carlos Sainz parar na reta principal, alterando momentaneamente a dinâmica da corrida. Pouco depois, Antonelli conseguiu superar Leclerc na luta pelo quarto lugar, enquanto o monegasco se envolveu em um toque com Piastri, sofreu danos na asa dianteira e precisou antecipar uma nova parada.
A reta final foi marcada pelas dificuldades da Ferrari. Hamilton voltou a superar Leclerc, enquanto Isack Hadjar também ganhou posição sobre o piloto da escuderia italiana. Charles ainda perdeu a sexta colocação para Lando Norris, comprometendo de vez seu resultado.
Na frente, Russell administrou a liderança diante da pressão de Verstappen, que diminuiu a diferença após o último pit stop, enquanto Antonelli se aproximou do holandês nas voltas finais.
Um rápido Safety Car Virtual foi acionado na volta 52, mas a neutralização durou poucos instantes e não mudou o panorama da prova. Sem cometer erros, Russell controlou a vantagem até a bandeirada e conquistou a vitória na Áustria. Verstappen segurou a pressão de Antonelli para terminar em segundo, enquanto o italiano completou o pódio.
Resultado final do GP da Áustria
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
George Russell
Mercedes
1:26:37.979
2
Max Verstappen
Red Bull Racing
+1.611
3
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+1.986
4
Oscar Piastri
McLaren
+21.809
5
Lewis Hamilton
Ferrari
+26.393
6
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+29.399
7
Lando Norris
McLaren
+31.505
8
Charles Leclerc
Ferrari
+45.659
9
Liam Lawson
Racing Bulls
+1 volta
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
11
Gabriel Bortoleto
Audi
+1 volta
12
Nico Hülkenberg
Audi
+1 volta
13
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
14
Oliver Bearman
Haas
+1 volta
15
Franco Colapinto
Alpine
+1 volta
16
Esteban Ocon
Haas
+2 voltas
17
Alexander Albon
Williams
+2 voltas
18
Fernando Alonso
Aston Martin
+3 voltas
19
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
20
Carlos Sainz Jr.
Williams
Abandonou
21
Sergio Pérez
Cadillac
Abandonou
22
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre